Instagram kullananlara kötü haber! Eğer onu yapıyorsanız…

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya plartformu Instagram'da takipçi, beğeni satın alanlara kötü haber...

Sosyal medya platformlarında popüler olmak veya görünmek isteyen kişiler kısa yoldan takipçi veya beğeni satın alarak yollarına devam edebiliyor. Bunun için yapmaları gereken tek şey ise istedikleri beğeni ve yorum sayısın belirterek karşılık gelen ücreti ödemek; işlemin geri kalanını ise Instagram botları hallediyor. İçerik ile alakalı olmayan, geniş anlamlı, belirsiz veya samimi olmayan sahte yorumların sorumlusu da bu botlar. Neyse ki artık Instagram bu botlardan kurtulma vaktinin geldiğine karar verdi.

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Sahte takipçilerle ve yorumlarla mücadele etmeye kararlı olan Instagram bu kuralı ihlal eden InstaPlus ve PeerBoost gibi sitelerin uygulamasını sonlandırdı. Instagram'ı normal yollarla kullananların fazlasıyla tepki gösterdiği bu tip sitelerin ortadan kalkması birçok kullanıcısı sevindirse de, bu yöntemlerle hesabını popülerleştirenler durumdan pek memnun değil.Ayrıca Instagram “gizli yasaklamaya” (shadowbanning) da başladı. Yani spam hashtag’lerle dolu olan içerikler aramalarda veya Keşif sekmelerinde gözükmeyecek. Bu kararın amacı platformun daha az spam’a sahip olması ve daha gerçek gözükmesinin istenmesi.