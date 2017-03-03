İnternetten ikametgah alma: E-Devlet üzerinden nasıl ikametgah alınır?

İnternet üzerinden nasıl ikametgah alınır? E-Devlet'e gelen yeni hizmet internetten ikametgah almayı sağlıyor. İşte E-Devlet üzerinden ikametgah alma yöntemi...

İkametgah almak için artık muhtarlıklara gitmek gerekmeyecek. İnternetten ikametgah alma işlemi nasıl yapılacak? Vatandaşların talepleri arasında en yüksek orana sahip belgenin e-Devlet üzerinden alınabilecek olmasına ilişkin TÜRKSAT’tan yazılı bir açıklama yapıldı. İkematgah belgesi için artık nüfus müdürlüğüne veya muhtarlığa gidilmesine gerek yok. TÜRKSAT'tan yapılan yazılı açıklamada ikametgah belgesinin turkiye.gov.tr adresinden temin edilmesine başlandığı bildirildi. E-Devlet Kapısı'ndan alınan yerleşim yeri belgeleri, nüfus idarelerinden alınmış resmi belgelerle aynı hukuki değere sahip olacak.

İNTERNETTEN İKAMETGAH NASIL ALINIR

E-devlet üzerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sayfası aracılığıyla muhtarlığa gitmeye gerek kalmadan ikametgah alınabilecek.

E-DEVLET GİRİŞİ VE ŞİFRESİ

Turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Devlet platformuna giriş yapabilmeniz için postaneden bir e-Devlet şifresi edinmeniz gerekiyor. Şifrenizi PTT şubelerinden edinebilirsiniz. Sisteme de T.C kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yapabilirsiniz.

Resmi e-Devlet giriş adresi: giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir

Sisteme giriş yaptıktan sonra platformun e-Hizmetler bölümünden (turkiye.gov.tr/hizmetler) pek çok kamu kuruluşunun hizmetlerine ve bilgi servislerine ulaşabilirsiniz.