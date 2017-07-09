İş arayanlara müjde! Türk Kızılayı Personel Alımı Yapıyor

Türk Kızılayı, farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapacağını açıkladı. Türk Kızılayı tarafından yayımlanan personel alım ilanında en az lise mezunu çok sayıda personel alımı yapılacağı belirtildi. Personel alımı temmuz ayında da devam edecek. Peki personel alımı hangi illerde yapılacak?

Haziran ayında Türk ızılayı tarafından yayımlanan personel alım ilanında çok sayıda personel alınmıştı. Alınan personellerin yeterli olmaması sonucu Türk Kızılayı Haziran ayı persnel alım ilanını güncelledi ve Temmuz ayında personel alımı yapacak. İşte yayımlanan personel alım ilanının ayrıntıları.

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

– İnsan Kaynakları

– Bordro Uzmanı,

– Göç Hizmetleri Müdürü,

– Uluslararası Programlar Müdürü,

– Lojistik Direktörü,

– Uluslararası İlişkiler Bölüm Müdürü,

– Gençlik Çalışanı,

– Yurtdışı Delegasyon Başkanı,

– Süreç Geliştirme ve Kalite Yönetimi Müdürü,

– Strateji Yönetimi Müdürü,

– Kurumsal Gelişim Direktörü,

– Doktor

– Doğrulama ve Gözlem Asistanı,

– Tercüman

BAŞVURU ŞARTLARI

– En az lise mezunu olmak,

– Ms Office programlarına hakim olmak,

– İletişim kabiliyeti güçlü olması,

– Ekip çalışmasına uygun olmak,

– Kendini net/açık ifade edebilmesi,

– Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli olması

ALIM YAPACAK İLLER

Yayımlanan personel alım ilanında alınacak personeller, Afyon, Ankara, Adana, Giresun, İstanbul ve Gaziantep İllerinde istihdam edilecek.

Başvurunun nasıl yapılacağına aşağıdaki kaiyer.net linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

http://www.kariyer.net/turk-kizilayi-is-ilanlari-c4093-p28976/