Islak çorapla uyumanın faydaları

Her ne kadar uyumak zor olsa da ısla çorapla yatmanın çok büyük bir faydası var! Vücuttaki kan dolaşımını arttırmanın çok basit yolları bulunuyor. Kan dolaşımı artınca soğuğa karşı direnç artıyor ve iyileşme daha da hızlanıyor.

Her ne kadar uyumak zor olsa da ısla çorapla yatmanın çok büyük bir faydası var! Vücuttaki kan dolaşımını arttırmanın çok basit yolları bulunuyor. Kan dolaşımı artınca soğuğa karşı direnç artıyor ve iyileşme daha da hızlanıyor.

Vücuttaki kan dolaşımını arttırmanın çok basit yolları bulunuyor. Kan dolaşımı artınca soğuğa karşı direnç artıyor ve iyileşme daha da hızlanıyor. Bol bol dinlenmenin ve bol sıvı içmenin gerektiğini hepimiz biliyoruz. Peki ya yatağa ıslak çorapla girmenin önemli etkisinden haberiniz var mıydı? İşte griple başa çıkmanın ve en kısa sürede iyileşmenin yolları:

BURNU TUZLU SU İLE TEMİZLEYİN

Burna tuzlu su çekip, yıkamak burun tıkanıklığının hafifletilmesi ve bakterilerle savaşta en etkili ve basit yollardan biri. WebMD’ye göre 1/4 çay kaşığı tuz, 1/4 çay kaşığı karbonat çeyrek litre ılık suya karıştırılmalı.

Daha sonra bu karışımı ucu delik bir kap yardımıyla burnun içine çekin. Sağ burun deliğine uyguluyorsanız, sol burun deliğinizi kapatın. Sonra karışımın burnunuzdan boşalmasını bekleyin. Her burun deliği için iki-üç kez tekrarlayın.

GARGARA YAPIN

Birçoğumuz, gargara yapmanın bakterilerle savaşma, mukusu ve boğazı rahatlatmak için yararlı olduğunu duymuşuzdur. Amerika’da önleyici tıp üzerine yazılan bir makalede (NCBI) 60 gün boyunca, günde 3 kere suyla gargara yapmak enfeksiyonlara karşı koruyucu etki gösteriyor.

ISLAK ÇORAPLA UYUYUN!



Kulağa garip gelebilir ama yatağa ıslak çorapla girmek grip semptomlarını hafifletiyor. Best Health’te yayınlanan makaleye göre bu yöntem ayaklardaki kan akışını hızlandırdığından gribe karşı etkili.

PEKİ BU YÖNTEMİ NASIL UYGULAYACAKSINIZ

Önce ayağınızı sıcak suya sokun. İnce bir çift pamuklu çorabı soğuk suya batırın. Uyurken bu çorapları ayağınıza giyin. Islak çorapların üzerine de bir çift kuru yün çorap giyin. Sabaha kadar ıslak çoraplar ısınıp kuruyacak ve siz kendinizi daha iyi hissedeceksiniz!

SİNÜSLERE KARŞI DONDURULMUŞ BEZELYE

Bu yöntem de biraz tuhaf gelebilir ama soğuk ya da sıcak uygulamanın sinüsleri açmada oldukça etkili olduğu söyleniyor. WebMD’ye göre bir paket dondurulmuş bezelyeyi soğuk kompres olarak kullanabilirsiniz.

BURNUNUZUN ALTINA HAFİFÇE VURUN

Mentollü merhemi hafifçe burnun altına vurarak sürerseniz, solunum yollarının açılmasına yardımcı olacaktır.

YATARKEN BAŞINIZ YÜKSEKTE OLSUN

Eğer yastıksız ya da alçak yastıkta yatmaya alışmış biriyseniz bu fikir pek hoşunuza gitmeyebilir ama bu yöntem burun kanallarının açılmasında oldukça etkili.

Gribe karşı beslenmeye dikkat etmek, C vitaminin eksik etmemek de önemli. Soğuk algınlığı ilk belirtilerini göstermeye başladığı andan itibaren beyaz gıdalardan uzak durun. Şeker, süt, peynir, tatlılar ve sodadan bahsediyoruz.

Çünkü bu gıdalar vücudun bağışıklık sisteminin vanasını kapatır ve iyileşmemizi yavaşlatır. Bu basit yöntemlerle bu kış gribin etkilerini en aza indirmek mümkün! Şimdi geriye kışın tadını çıkarmak kaldı.