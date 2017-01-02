İşsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşına zam geldi mi?

İşsiz kalanları bir noktada rahatlatan işsizlik maaşları ne kadar oldu? Asgari ücrete zam gelmesiyle işsizlik maaşı da arttı mı? İşsizlik maaşı yattı mı? İşte yılın ilk günlerinde işsizlik maaşı hakkında merak edilenler...

İşsiz kalanları bir noktada rahatlatan işsizlik maaşları ne kadar oldu? Asgari ücrete zam gelmesiyle işsizlik maaşı da arttı mı? İşsizlik maaşı yattı mı? İşte yılın ilk günlerinde işsizlik maaşı hakkında merak edilenler...

Haksız sebeplerle işinden olanların kurtarıcısı işsizlik maaşı oluyor. İşsizlik maaşı için nasıl başvurulur, işsizlik maaşı arttı mı, işszlik maaşı ne zaman ve nereye yatar soruları ise vatandaşlar tarafından sıklıkla merak ediliyor. İşte 2017’nin ilk günlerinde işszilik maaşı hakkında ayrıntılar…

İŞSİZLİK MAAŞI ARTTI!

2017 yılında işsizlik maaşının üst limiti, 1.318 liradan 1.421 TL’ye yükseldi. En düşük işsizlik maaşı ise 659 lira iken 710 TL oldu. Önümüzdeki yıl bekar bir çalışana ödenecek AGİ tutarı 133 TL oldu. Ödenecek AGİ tutarı, evli ve eşi çalışmayana 159 TL, evli ve eşi çalışmayan 1 çocukluya 179 TL, evli ve eşi çalışmayan 2 çocukluya 199 TL, evli ve eşi çalışmayan 3 çocukluya 213 TL, evi ve eşi çalışmayan 4 çocukluya ise 226 TL oldu.

İŞSİZLİK MAAŞLARI YATTI MI?

İşsizlik maaşları her ayın son günü yatırılmakta. İŞKUR işsizlik maaşını almak için PTT şubelerine TC kimlik numaranızın olduğu bir kimlik belgesiyle başvurabilirsiniz.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ KAÇ AY BOYUNCA ALINIR

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği (kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla) verilmektedir.