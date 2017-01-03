İstanbul elektrik kesintisi: BEDAŞ’tan 10 saatlik elektrik kesintisi uyarısı

İstanbul Avrupa Yakası'nda bazı ilçeleri kapsayan bir elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından yapılan elektrik kesintisinin yaklaşık 10 saat süreceği belirtildi. Peki hangi ilçelerde, hangi sokakta, hangi gün, hangi saatler arasında elektrik kesintisi uygulanacak?

İstanbul Avrupa Yakası'nda bazı ilçeleri kapsayan bir elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından yapılan elektrik kesintisinin yaklaşık 10 saat süreceği belirtildi. Peki hangi ilçelerde, hangi sokakta, hangi gün, hangi saatler arasında elektrik kesintisi uygulanacak?

İstanbul’da elektrik kesintisi uyarısı yapıldı. BEDAŞ tarafından yapılan uyarıda 6 Ocak 2017 Cuma günü İstanbul Avrupa yakasında belirlenen saatler arasında bazı ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan uyarıda bakım ve onarım faaliyetleri yapılacağı için 10 saate varan elektrik kesintisi uygulanacak. İşte İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve sokaklar…

6 Ocak 2017 Cuma Elektrik Kesintisi Uygulanacak İlçeler

ÖRENCİK Mh., HİSARBEYLİ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 6.1.2017 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (4456-23146)

ADNAN KAHVECİ Mh., CEBECİ Cd., KAFKAS Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 6.1.2017 08:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (4679-20565-20566)

AKÇABURGAZ Mh., 3027. Sk., 3088. Sk., 3032. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 6.1.2017 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (4680-20255-22357)

YENİDOĞAN Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 6.1.2017 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (4586-8401)

RUMELİFENERİ Mh., ÇİFTLİK Cd., KARDELEN Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 6.1.2017 09:00-11:40 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (4635-4483)

KUMKÖY Mh., KİLYOS Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 6.1.2017 11:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (4637-4524)

MURATPAŞA Mh., BÜYÜK COŞKUN Sk., RAMİ KIŞLA Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 6.1.2017 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (4585-8679)

DEMİRCİ Mh., NİDA PARK EVLERİ, DEMİRCİKÖY Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 6.1.2017 14:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (4639-4525)