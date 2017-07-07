İstanbul’da bugün hangi yollar kapalı? (7 Temmuz yol durumu)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde yapılan Adalet Yürüyüşü'nde son viraja girildi. Binlerce kişinin eşlik ettiği kortej İstanbul sınırına geldi. Kortejin İstanbul'a gelmesinden dolayı polis güvenlik önlemlerini artırdı ve bazı yollar trafiğe kapatıldı. Peki İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? İşte 7 Temmuz yol durumu...

Adalet Yürüyüşü’nde son düzlüğe girildi. CHP’nin öncelik ettiği Adalet Yürüyüşü korteji İstanbul’a vardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kortej için geniş güvenlik önlemleri aldı ve bazı yolları kapatma kararı aldı. İşte bugün, yarın ve Pazar günü İstanbul’da kapalı olacak yollar.

BUGÜN

Bugün saat 08.00'den akşam saat 19:00'a kadar;

– D-100 Çayırova TEM bağlantı yolundan Tuzla İçmeler Köprü'ye kadar Kuzey yol ve Kuzey yan yolu (İstanbul istikameti) ve bu yola çıkan tüm bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

– D-100 Pendik Tersane Köprü'den D-100 Çayırova TEM bağlantı yoluna kadar olan Güney yolun tamamı (Kocaeli istikameti) ve Güney yola çıkan bütün bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

– TEM Otoyolu alternatif olarak kullanılacak.

YARIN

Cumartesi günü saat 05.00'dan konaklama yerine kadar;

– D-100 Piyade Okulu Köprü'den D-100 Tersane Köprü'ye kadar olan Kuzey yolun ve Kuzey Şifa Mahallesi yan yolun (İstanbul istikameti) tamamı trafiğe kapatılacak.

– D-100 Tersane Köprü'den Tuzla Piyade Okulu Köprüsü'ne kadar olan Güney yolun tamamı trafiğe kapatılacak.

– Pendik Tersane Köprü'den Kartal Kumcular Sanayi Caddesi Köprüsü'ne kadar olan Kuzey ve Güney yolun tamamı ve bu yola bağlanan tüm bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

– TEM Otoyolu alternatif olarak kullanılacak.

PAZAR GÜNÜ

Pazar günü saat 05.00'den miting bitimine kadar;

– Pendik sahil yolu İDO önü kavşaktan Maltepe sahil Büyükyalı Köprüsü'ne kadar olan Kuzey ve Güney yollar ile bu yola çıkan bağlantı yollarının tamamı trafiğe kapatılacak.

– TEM Otoyolu, D-100 Karayolu ve minibüs yolu alternatif güzergah olarak kullanılacak.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ NEREDE BİTECEK?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde başlayan Adalet Yürüyüşünün finalinde yapılacak olan mitinge sayılı günler kaldı. Siyaset gündeminin birinci maddesi haline gelen yürüyüşe 1,5 milyon katılım bekleniyor.

Adalet Yürüyüşü ne zaman bitecek, Adalet Yürüyüşü sonunda yapılacak büyük miting nerede gerçekleşecek soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Adalet Buluşması adı verilen miting hakkında vatandaşların merak ettiği detayları CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat açıkladı.

KORTEJ NE ZAMAN İSTANBUL'A VARACAK?

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, “Genel başkanımız yarın saat 11-11.30 saatleri arasında Çayırova mevkiinde bulunan İstanbul yazılı trafik tabelasının önünden geçerek İstanbul sınırlarına giriş yapmış olacak” dedi. Canpolat, Kılıçdaroğlu’nun pazar günü Dragos’tan miting alanına yaklaşık 3 kilometre yürüyerek geleceğini ifade etti.

ADALET MİTİNGİ SAAT KAÇTA?

Cemal Canpolat, “İstanbul’da 958 mahalleden Maltepe’ye araç kaldıracağız. Ulaşımla ilgili il örgütü olarak bütün tedbirleri almış bulunuyoruz. Yaklaşık 3 bin araç mahallelerden kalkarak buraya gelmiş olacak.

Pazar günü yapacağımız ‘Adalet Buluşması’ için bu alanda en az 1.5 milyon yurttaşımız olacak. Alana girişler saat 15.00 itibariyle başlayacak. Deniz yolu dahil 4 farklı arama noktasından girişi yapılacak. Sahne 80 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde olacak” şeklinde konuştu.