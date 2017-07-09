İstanbul’da bugün hangi yollar kapalı? (9 Temmuz yol durumu)

İstanbul'da bugün bazı yollar Adalet Mitingi nedeniyle kapalı olacak. Peki valilikten yapılan açıklama doğrultusunda İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı olacak? İşte detaylar...

İstanbul’da bugün bazı yollar kapalı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Haziran günü başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün bugün son günü olduğu için yapılacak Adalet Mitingi nedeniyle bugün İstanbul’da bazı yollar kapalı olacak. Peki İstanbul’da bugün hangi yollar kapalı? İşte 9 Temmuz yol durumu…

VALİLİK KAPATTI

Bugün saat 05.00’den İstanbul Valiliği, Maltepe'deki tarihi Adalet Buluşması için bazı yolları önlem amaçlı trafiğe kapattı.

HANGİ YOLLAR KAPALI?

Valiliğin açıklamasına göre; Pendik sahil yolu İDO önü kavşaktan Maltepe sahil Büyükyalı Köprüsü’ne kadar olan Kuzey ve Güney yollar ile bu yola çıkan bağlantı yollarının tamamı miting sonuna kadar trafiğe kapatılacak. TEM Otoyolu, D-100 Karayolu ve minibüs yolu alternatif güzergah olarak kullanılacak.