İstanbul’da elektrik kesintisi: 6 Ocak Cuma günü için Bedaş’tan açıklama geldi!

İstanbullulara kötü haber! BEDAŞ 6 Ocak Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bazı sokak ve caddelerde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak yerler...

İstanbullulara kötü haber! BEDAŞ 6 Ocak Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bazı sokak ve caddelerde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak yerler...

Bedaş 6 Ocak Cuma gününe yönelik İstanbul için bir açıklama yaptı ve İstanbul’da bazı yerlerde planlı elektrik kesintisi yapılacağını belirtti. BEDAŞ’ın açıklamasına göre 6 OCak Guma günü Çatalca, Beylikdüzü Esenyurt, Sarıyer, Bayrampaşa ilçelerinin bazı sokak ve caddelerinde planlı elektrik kesintisi olacak. İşte BEDAŞ’tan gelen elektrik kesintisi duyurusu…

“Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), kaliteli ve sürekli elektrik sağlamak amacı ile yatırım, bakım ve onarım faaliyetleri gerçekleştirecek. Çalışma süresince EPDK kurallarının yanı sıra İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılıyor. Çalışmalar, tüm ilçeyi değil aşağıda belirtilen sokakları kapsıyor.”

6 OCAK’TA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK YERLER

6 Ocak 2017 CumaÖRENCİK Mh., HİSARBEYLİ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 6.1.2017 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (4456-23146)

ADNAN KAHVECİ Mh., CEBECİ Cd., KAFKAS Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 6.1.2017 08:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (4679-20565-20566)

AKÇABURGAZ Mh., 3027. Sk., 3088. Sk., 3032. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 6.1.2017 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (4680-20255-22357)

YENİDOĞAN Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 6.1.2017 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (4586-8401)

RUMELİFENERİ Mh., ÇİFTLİK Cd., KARDELEN Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 6.1.2017 09:00-11:40 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (4635-4483)

KUMKÖY Mh., KİLYOS Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 6.1.2017 11:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (4637-4524)

MURATPAŞA Mh., BÜYÜK COŞKUN Sk., RAMİ KIŞLA Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 6.1.2017 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (4585-8679)

DEMİRCİ Mh., NİDA PARK EVLERİ KÃ¼m., DEMİRCİKÖY Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 6.1.2017 14:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (4639-4525)