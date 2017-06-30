İstanbul’da ulaşıma zam geldi: Otobüs, metro, metrobüs, vapur ücretleri ne kadar oldu?

Yarından itibaren uygulamaya geçecek zamlarla İstanbul'da ulaşım ne kadar oldu? Otobüs, metrobüs, metro ve diğer toplu taşıma araçlarına ne kadar zam geldi? Aylık akbilde tam ve öğrenci ücretleri ne kadar oldu? İşte İstanbul ulaşım zammı ile ilgili detaylar...

Toplu taşımaya zam geldi, İstanbul’da ulaşım ne kadar oldu? Otobüste, metroda, metrobüste akbiller kaç lira basacak? Öğrenci aylık akbil kaç lira olacak? Tam aylık akbil ne kadar olacak? Temmuz 2017 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre tam bilet 2,60 TL, öğrenci bileti 1,25 TL, indirimli bilet ise 1,85 TL oldu. Tam aylık mavi kart ücreti 205 TL, indirimli aylık mavi kart 125 TL, öğrenci aylık mavi kart ücreti de 85 TL olarak belirlendi.

İSTANBUL KART (AKBİL) NEREDE NE KADAR BASACAK?

İstanbulkart ile yapılan kontörlü yolculuklarda ilk biniş ücretleri; tam 2,30’dan 2,60 TL’ye, öğrenci 1,15’ten 1,25 TL’ye, indirimli 1,65’ten 1,85 TL’ye yükseltildi. Yeni tarifeye göre; İstanbulkart ilk biniş ücretleri, tam 2,30 TL’den 2,60 TL’ye, öğrenci 1,15 TL’den 1,25 TL’ye, indirimli 1,65 TL’ den 1,85 TL’ ye çıkarıldı. Aktarmalı biniş ücretleri ise tam: 1,65 TL’den 1,85 TL’ye, öğrenci: 0,50 TL’den 0,55 TL’ye, sosyal Kart: 0,95 TL’den 1,10 TL’ye yükseltildi.

JETON FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bir, iki, üç, beş, on geçişlik kartlar ile jeton ücretleri de aşağıdaki şekilde yeniden düzenlendi:

Jeton 5,00 TL

Tek geçişlik bilet: 5,00 TL

İki geçişlik bilet: 8,00 TL

Üç geçişlik bilet: 11,00 TL

Beş geçişlik: 17,00 TL

On geçişlik: 32,00 TL