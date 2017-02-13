İşte kahvenin inanılmaz faydaları Harvard Üniversitesi ve çeşitli üniversitelerde yapılan araştırmalar sonucu kahvenin 10 iyi yönü ortaya çıktı.

Harvard Üniversitesi ve çeşitli üniversitelerde yapılan araştırmalar sonucu kahvenin 10 iyi yönü ortaya çıktı.

Ali GÜLEN /FRANKFUT

Harvard'dan Profesör Frank Hu, kahvenin sağlığa zararlı olduğu iddialarını tamamen yanlış olduğunu belirterek, Kahve içenlerin endişe etmesine gerek yok, çünkü bu sağlıkları için iyi“ dedi. Kahve içenlerle ilgili 200.000 çeşitli tıbbi örneği analiz eden Frank Hu ve ekibi, ilk olarak, Kahvenin şeker, yüksek tansiyon ve depresyon riskini azalttığı“ sonucuna ulaştı. <br />Prof. Hu, ayrıca kahve içenlerin uzun yaşadığını tespit ettiklerini vurgularken, bunun kafeinli ya da kafeinsiz olmasının bir sonuca etki etmediğini de belirtti.

Harvardlı profesör günde üç- beş fincan kahve içilmesini önerirken, bunun 10 önemli etkisini de dünyaca ünlü uzmanlar şu şekilde sıralayor;

1- KAHVE UYANIK VE DİRİ TUTUYOR

Eğer çok yorgun ve bitkinken bir bardak kahve içerseniz, olaylara reaksiyon gösterme yetiniz artar. Dikkatiniz yükselir, daha mantıklı düşünürsünüz. <br />Zekanızı olayları çözümlemede, analizlerde daha rahat kullanmaya başlarsınız.

2- KAHVE GÜZELLEŞTİRİR



Ve zayıflatır. Kafein maddesi, vücutta biriken yağ- şeker gibi şeylerle etkileşime girer ve hızla kalori tüketilmesini sağlar. Örneğin yemekten sonra içilen bir bardak espresso, diyete katkı sağlar. Kavrulmamış bir kahve çekirdiği içerdiği niacin maddesi nereniyle vücudu yeniler, nemlendrir ve bakımlı bir cilt görüntüsü ortaya çıkarır.

3- KARACİĞERİ YENİLER

Alkolün yarattığı tahribatı azaltır. Karaciğere olumlu destek sağlar. 22 yıl boyunca 125.000 kişiyle yapılan araştırmalarda, karaciğer sorunu yaşayanların günde bir fincan kahve ile alkolün olumsuz etkilerini giderdiğini tespit etti. Öyle ki, risk oranı beşte bire indi. Ayrıca karaciğer yağlanmasının da önüne geçildi.

4- KAHVE MUTLULUK VERİR



Kahve içenlerin vücutları salgıladığı çeşitli maddelerle, insanlarda mutluluk hisse uyandırır. Ayrıca kahve içenlerin depresyona yakalanma oranı, içmeyenlerden yüzde 10 daha düşüktür.

5- KAHVE PARKİNSONU ÖNLER



Düzenli olarak kahve içerek kafein alan kişi, parkinson denilen titreme hastalığından kurtulabilir. Kanadalı araştırmacılar, kafeinin parkinsonlu hastalar üzerinde olumlu etki yarattığını, titreme semptomlarını azalttığını ortaya koydu.

6- STRES SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜR

Aslında uyarıcı etkisi olduğu belirtilen ve sabahları uyanmak için içilen kahvenin, biraz tersi etki yaptığı belirlendi. Seul Üniversitesi araştırmacıları, kahvenin stres seviyesini düşürücü bir etkisi olduğunu, beyin hücrelerinde değişime yol açıp rahatlattığını saptadı.

7- KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR



Bir çok sebze, böğürtlen çeşidi ya da fındık-fıstıkta bulunan bir özelliği barındıran kahve, bazı kanserli hücrelerin ve tümörlerin yok edilmesini sağlıyor. Antioksidan özelliği tıpta kullanılabiliyor. Vücut, kahveye, diğer besinlere göre daha kolay reaksiyon verebiliyor.

8- ATLETİK YÖNÜ ÖN PLANA ÇIKARIYOR

Sporcular, “Çabucak içilen bir espressonun daha uzun dayanıklılık verdiğini” hep söylerler, buna inanırlar. Kahve kaslardaki enerjiyi yükseltir. <br />Uzun yol koşucuları ve bisiklet sürücüleri, küçük bir mola verip kahve içmeyi bu yüzden çok isterler. Severler de…

9- ŞEKER HASTALIĞI RİKİNİ YARIYA İNDİRİR

Sık sık kahve içilmesi, şeker hastalığına yakalanma riskini yarıya düşürür. Bu sevindirici sonuç, Amerikan Kimya Birliği tarafından doktorlar için düzenlenen konferansta açıklandı. Kahve çekirdeğinde çeşitli asitler, kan şekerini düzenliyor. Bunun için günde 4 fincan kahve öneriliyor. Fazlası ise keyfe kalmış.

10- SAĞLIKLI BİR BEYİN İÇİN GEREKLİ



Güney Florida Üniversitesi, kahve tüketimi ile insan beyni arasındaki ilişkiyi inceledi. <br />Sonuç; “Günde belirli ve mantıklı bir oranda kahve içilmesi, alzheimer hastalığını engelliyor” Ancak 65 yaşından sonra kahve içmeye başlamak bir çözüm getirmiyor. Ancak yine de bu hastalarda bile belirli ilerlemeler görülüyor.