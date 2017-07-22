İşte Türk Pop müziğinin son dönemde en çok dinlenen 20 şarkısı!

Türkçe Popun adından her zaman söz ettiren klasiklerini yanında listeye yeni giriş yapmış genç yetenekler de var. İşte 2017 yazının en çok dinlenen 20 şarkısı…
20 – Ebru Yaşar – Nasıl Uyuyorsun
19 – TARKAN – Sevdam Tek Nefes
18 – Oğuz Berkay Fidan – Burası Yanıyor
17 – TARKAN – Çok Ağladım
16 – Erdem Kınay Ft. Hind – Her Gece Kal
15 – İdo Tatlıses – Ya da Boşver
14 – Buray – Mecnun
13 – Yaşar Gaga Ft. Tarkan, Sezen Aksu – Ceylan
12 – Sezen Aksu – Manifesto
11 – Seda Sayan feat. Yasin Keleş – Tabi Tabi
10 – Sinan Akçıl feat. Serdar Ortaç – Yüzyılın Aşkı
9 – Hande Yener – Bakıcaz Artık
8 – Ismail YK – 80 80 160
7 – Edis – Çok Çok
6 – Hadise – Şampiyon
5 – Andra – Shukar
4 – Bengü – Kuzum
3 – TARKAN – Beni Çok Sev
2 – Çağatay Akman – Sensin Benim En Derin Kuyum
1 – TARKAN – Yolla