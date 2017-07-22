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İşte Türk Pop müziğinin son dönemde en çok dinlenen 20 şarkısı!

Türk pop müziği yaz aylarının gelmesiyle bir hareketlilik yaşıyor. Biz de sizler için son ayların en çok dinlenen 20 şarkısını listeledik. Listede Tarkan'dan Sezen Aksu'ya, Hande Yener'den Bengü'ye pek çok yıldız isim var. İşte 2017'nin en çok dinlenen Türkçe Pop şarkıları...

10:4522 Temmuz 2017
Günün İçinden
İşte Türk Pop müziğinin son dönemde en çok dinlenen 20 şarkısı!
Türk pop müziği yaz aylarının gelmesiyle bir hareketlilik yaşıyor. Biz de sizler için son ayların en çok dinlenen 20 şarkısını listeledik. Listede Tarkan'dan Sezen Aksu'ya, Hande Yener'den Bengü'ye pek çok yıldız isim var. İşte 2017'nin en çok dinlenen Türkçe Pop şarkıları...

Türkçe Popun adından her zaman söz ettiren klasiklerini yanında listeye yeni giriş yapmış genç yetenekler de var. İşte 2017 yazının en çok dinlenen 20 şarkısı…

20 – Ebru Yaşar – Nasıl Uyuyorsun

ebru-yasar-sli

19 – TARKAN – Sevdam Tek Nefes

tarkan

18 – Oğuz Berkay Fidan – Burası Yanıyor

oguz-berkay-fidan-sli

17 – TARKAN – Çok Ağladım

tarkan-2

16 – Erdem Kınay Ft. Hind – Her Gece Kal

erdem_kinay_

15 – İdo Tatlıses – Ya da Boşver

ido

14 – Buray – Mecnun

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13 – Yaşar Gaga Ft. Tarkan, Sezen Aksu – Ceylan

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12 – Sezen Aksu – Manifesto

sezen-aksu-sli

11 – Seda Sayan feat. Yasin Keleş – Tabi Tabi

seda-sayan-sli

10 – Sinan Akçıl feat. Serdar Ortaç – Yüzyılın Aşkı

sinan-akcil-sli-1

9 – Hande Yener – Bakıcaz Artık

handeyenerkapak

8 – Ismail YK – 80 80 160

ismail-yk

7 – Edis – Çok Çok

edis-gorgulu

6 – Hadise – Şampiyon

hadise-sli

5 – Andra – Shukar

andra

4 – Bengü – Kuzum

bengu

3 – TARKAN – Beni Çok Sev

tarkan3

2 – Çağatay Akman – Sensin Benim En Derin Kuyum

cagatay-akman-sli-y

1 – TARKAN – Yolla

tarkan-sli-4
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