İşte Türk Pop müziğinin son dönemde en çok dinlenen 20 şarkısı!

Türk pop müziği yaz aylarının gelmesiyle bir hareketlilik yaşıyor. Biz de sizler için son ayların en çok dinlenen 20 şarkısını listeledik. Listede Tarkan'dan Sezen Aksu'ya, Hande Yener'den Bengü'ye pek çok yıldız isim var. İşte 2017'nin en çok dinlenen Türkçe Pop şarkıları...

Türkçe Popun adından her zaman söz ettiren klasiklerini yanında listeye yeni giriş yapmış genç yetenekler de var. İşte 2017 yazının en çok dinlenen 20 şarkısı…

20 – Ebru Yaşar – Nasıl Uyuyorsun

19 – TARKAN – Sevdam Tek Nefes

18 – Oğuz Berkay Fidan – Burası Yanıyor

17 – TARKAN – Çok Ağladım

16 – Erdem Kınay Ft. Hind – Her Gece Kal

15 – İdo Tatlıses – Ya da Boşver

14 – Buray – Mecnun

13 – Yaşar Gaga Ft. Tarkan, Sezen Aksu – Ceylan

12 – Sezen Aksu – Manifesto

11 – Seda Sayan feat. Yasin Keleş – Tabi Tabi

10 – Sinan Akçıl feat. Serdar Ortaç – Yüzyılın Aşkı

9 – Hande Yener – Bakıcaz Artık

8 – Ismail YK – 80 80 160

7 – Edis – Çok Çok

6 – Hadise – Şampiyon

5 – Andra – Shukar

4 – Bengü – Kuzum

3 – TARKAN – Beni Çok Sev

2 – Çağatay Akman – Sensin Benim En Derin Kuyum

1 – TARKAN – Yolla