İtalyanlar M’Baye Niang’ın Fenerbahçe’ye transferini açıkladı! Peki M’Baye Niang kimdir?

Forvet transferi için çalışmalarını titizlikle sürdüren Fenerbahçe, çok önemli bir yıldızı kadrosuna katmak üzere! İtalyanlar, Fransız forvetin Fenerbahçe ile olan anlaşmasını düm detaylarıyla duyurdular! İşte ayrıntılar!

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Fenerbahçe’nin Milan’da gözden çıkarılan genç yıldızla anlaştığı ileri sürüldü. Uzun zaman adı Fenerbahçe ile anılan M’Baye Niang’ın Fenerbahçe ile kesin olarak anlaştığı ve çok yakın bir zamanda İstanbul’a geleceği belirtildi.

İtalyanlar M’Baye Niang’ın Fenerbahçe’nin teklifini kabul ettiğini ve yıllık alacağı ücreti açıkladılar.Bu habere göre M’Baye Niang sarı lacivertlilerden senelik 3,5 milyon Euro kazanacak. Fransız forvetin sözleşmesi ise 4 yıllık olacak. Fenerbahçe’nin oyuncuya ödeyeceği bonservis bedelinden ise bahsedilmedi. Sarie A’da Milan formasını 81 maçta giyen Niang’ın 13’de golü vardı. Peki, anlaşmaya varılmak üzere olduğu iddia edilen M’Baye Niang kimdir?

M’Baye Babacar Niang

Doğum tarihi 19 Aralık 1994 (23 yaşında)

Doğum yeri Meulan-en-Yvelines, Fransa

Boyu 1.84 m

Mevkii Kanat / Forvet

Kulüp bilgileri

Kulübü Milan

Numarası 19

Profesyonel kariyeri*

Yıllar Takım Maç (Gol)

2011–2012 Caen 30 (5)

2012– Milan 36 (2)

2013- →Montpellier HSC (kiralık) 0 (0)

Toplam 66 (7)

Millî takım kariyeri

2009–2010 Fransa U-16 6 (3)

2010–2011 Fransa U-17 8 (0)

2011–2012 Fransa U-21 3 (1)

2012- Fransa 2 (1)

M’Baye Niang (d. 19 Aralık 1994), Fransa Millî Futbol Takımı’nda ve Milan’da oynayan Fransız futbolcudur. Serie A takımlarından Ac Milan formasını giyen oyuncu, forvet bölgesinde görev yapmaktadır.