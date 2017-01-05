İzmir’de patlama! Bombalı araçla saldırı düzenlenen İzmir Adliyesi’nde 2 şehit, 11 yaralı var!

İzmir'de patlama! İzmir'de adliye binasını önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında 2 şehit ve 11 yaralı olduğu son dakika olarak bildirildi. İşte İzmir'deki patlama ile ilgili son dakika gelişmeler ve bombalı saldırının yapıldığı yerden ilk görüntüler...

İzmir'de patlama! İzmir'de adliye binasını önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında 2 şehit ve 11 yaralı olduğu son dakika olarak bildirildi. İşte İzmir'deki patlama ile ilgili son dakika gelişmeler ve bombalı saldırının yapıldığı yerden ilk görüntüler...

Son dakika İzmir’de patlama. Türkiye az önce İzmir’den gelen patlama haberiyle sarsıldı. Daha yeni yılda yaşanan terör saldırısının etkileri sürerken İzmir’de patlama oldu. İzmir adliyesine iki bombalı araçla saldırı yapıldığı belirtildi. Ajanslardan alınan ilk bilgilere göre 16.10’da gerçekleşen İzmir’deki patlamanın ardından güvenlik güçleri teröristlere çatışmaya girdi.. Patlamanın savcı ve hakimlerin giriş çıkış yaptığı kapıların yakınlarında yapıldığı belirtiliyor. Çatışmaya girilen teröristlerden ikisi ölü ele geçirildi, diğer terörist ise aranıyor.

Saldırıda yaralanan 11 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, adliye içinde de büyük panik çıktı. Adliyeye giriş ve çıkışlar durdurulurken, çevre güvenlik çemberine alındı. Olay yerinde ölü ele geçen teröristlerin üzerinde bomba tuzaklanmış olabileceği ihtimali üzerine bomba imza uzmanları geldi. Uzmanlar köpeklerinle inceleme başlattı. Aynı zamanda İzmir Adliyesi’ne yönelik bomba araçla saldırının ardından İzmir genelinde operasyonlar ve denetimler başladı, kentin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu.

Patlama ile ilgili geçici yayın yasağı getirildi.

Son alınan bilgilerde İzmir’de patlama sonrasında 1 polisimiz ve bir adliye çalışanı şehit düşerken 11 yaralı olduğu belirtildi.

İZMİR’DEKİ PATLAMADAN İLK GÖRÜNTÜLER

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