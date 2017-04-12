Juventus – Barcelona maç özeti izle: Barcelona’yı 3-0 yenen Juventus tur kapısını araladı!

Juventus - Barcelona maçı ile Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları başladı. İtalya'da oynanan Juventus - Barcelona maçında Arjantili Dybala attığı iki gol ile maçın adamı oldu. 3-0 biten Juventus - Barcelona maçı sonrası akıllara PSG maçını getirdi. Barcelona, bir önceki turdaki gibi mucize bir geri dönüş yapabilecek mi? İşte Juventus - Barcelona maç özeti, maçın golleri ve önemli anları...

Juventus, Barcelona ile oynadığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında seyircisi önünde şov yaptı. Juventus, Barcelona’yı 3-0 yenerek rövanş için büyük avantaj sağladı. Juventus – Barcelona maçının 3-0 bitmesi akıllara İspanyol ekibinin bir önceki turda 4-0 yenildiği PSG’yi rövanşta 6-1 yendiği maç geldi. Barcelona, Juventus’tan rövanşı alabilecek mi? Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşması Juventus – Barcelona maç özetini, maçın gollerini ve önemli anları aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

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JUVENTUS – BARCELONA MAÇ ÖZETİ

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında karşılaşan Juventus ile Barcelona maçında ev sahibi takım Arjantili futbolcusu Dybala’nın golleri ile coştu. Paulo Dybala, Juventus – Barcelona maçına attığı birbirinden güzel iki gol ile damgasını vurdu. Maçın skorunu ise Chiellini belirledi. Maçın daha başında Higuain yakaladığı uygun pozisyonda golü atamadı. Juventus – Barcelona maçının rövanşı 19 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Şampiyonlar Ligi’ndeki dev mücadelede Juventus maçın ilk yarısında Paulo Dybala’nın 2 güzel golü sonrası maçı domine etti. Dev maçın 7. ve 22. dakikalarında gelen bu goller sonrası takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

7. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına ilerleyen Juan Cuadrado, uygun pozisyondaki Dybala’ya topu aktardı. Paulo Dybala, sırtı kaleye dönük halde iken yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

22. dakikada ise sol taraftan gelişen Juventus’un atağında Dybala topla buluştu. Bekletmeden yaptığı vuruş ile Dybala harika bir gol attı. Ve Juventus 2-0 öne geçti.

Maçta ikinci yarıya Barcelona baskılı başlasa da Juve bu baskıyı kırdı ve maça tekrar denge getirdi. Juventus, 55. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Chiellini ile bir gol daha bularak maçı 3-0 yaptı ve büyük bir avantaj yakaladı.

Maçta ilerleyen dakikalarda başka gol olmayınca rövanş maçı öncesi Juventus büyük bir avantaj yakaladı.

JUVENTUS 3-0 BARCELONA

Juventus: 1 Gianluigi Buffon, 3 Giorgio Chiellini, 12 Alex Sandro, 19 Leonardo Bonucci, 23 Daniel Alves, 5 Miralem Pjanic (89′ Andrea Barzagli), 6 Sami Khedira, 7 Juan Cuadrado (73′ Mario Lemina), 17 Mario Mandzukic, 21 Paulo Dybala (81′ Tomas Rincon), 9 Gonzalo Higuain

Barcelona: 1 Marc-Andre Ter Stegen, 3 Gerard Pique, 23 Samuel Umtiti, 24 Jeremy Mathieu (46′ Andre Gomes), 4 Ivan Rakitic, 8 Andres Iniesta, 14 Javier Mascherano, 20 Sergi Roberto, 9 Luis Suarez, 10 Lionel Messi, 11 Neymar