Kahvaltı yapmayan kadının vücudundan 200 adet taş çıkarıldı!

Çin'de gerçekleşen olayda 6 buçuk saat süren operasyonla kadının vücudundan 200 adet taş çıkarıldı. 45 yaşındaki kadının vücudunda bu taşların oluşmasının sebebinin düzensiz beslenmesi olduğu düşünülüyor.

Geçen hafta gerçekleştirilen operasyonda Çinli kadının vücudundan 200 adet taş çıkarıldı. Dailymail’de yer alan habere göre kadının safra kesesi ve karaciğerinde bulunan taşların oluşma sebebinin, yıllardır kahvaltıyı atlaması olduğu tahmin ediliyor.

BAZI TAŞLAR YUMURTA BOYUTUNDA

Hezhou’daki Guangji Hastanesi’nde yapılan operasyon 15 Temmuz’da gerçekleşti ve hastaneye göre altı buçuk saat sürdü. Doktorlar, 45 yaşındaki kadının çoğu zaman düzensiz saatlerde ve kalitesiz yemek yiyerek beslendiğini, yaşadığı karın ağrılarının ise 10 yıl önce başladığını belirtti. Safra kesesinde oluşan taşların sebebi olarak safra kesesinin düzensiz beslenmeyle düzensiz çalışması görüldü. Yaklaşık 200 adet çıkarılan taşların bir kısmının yumurta kadar geniş olduğu görüldü.

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