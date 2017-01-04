Kar ne zaman başlayacak? İstanbul’a kar ne zaman yağacak? (4 OCAK HAVA DURUMU)

Kar geri dönüyor, vatandaş soğuk hava dalgasının hangi bölgeleri etkileyeceğini merak ediyor. Kar yurdu tamamen etkisi altına alacak, peki ama ne zaman? İşte 4 Ocak hava durumu ve 5 günlük hava durumu ayrıntıları...

Kar geri dönüyor, vatandaş soğuk hava dalgasının hangi bölgeleri etkileyeceğini merak ediyor. Kar yurdu tamamen etkisi altına alacak, peki ama ne zaman? İşte 4 Ocak hava durumu ve 5 günlük hava durumu ayrıntıları...

Kış etkisini tüm yurtta hissettiriyor, geçtiğimiz hafta kara doyan Türkiye’ye yeni bir soğuk hava dalgası giriş yapacak. Peki hangi şehirlerde kar yağacak? Başkent Ankara’ya kar yağacak mı? İstanbul’da kar ne zaman başlayacak? İşte vatandaşın merakla ilgilendiği sorular…

YAĞIŞLI HAVA YARIN GELİYOR

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre yarından itibaren soğuk ve yağışlı hava yurdu etkisi altına alıyor. İç Anadolu’da yarın başlayacak kar yağışı ertesi gün tüm ülkeyi saracak. Cuma günü kar İstanbul’u da etkisi altına alacak.

4 OCAK YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin öğle saatlerinden sonra yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Buna göre zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege ile Ankara, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere gece saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Çanakkale’nin güney ilçeleri, Balıkesir’in kıyı ilçeleri ve Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadenizde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

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