Kara Sevda 74. bölüm final (Kemal ve Nihan kavuşabildi mi)

Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kara Sevda, 74. bölümüyle final yaptı ve ekranlara veda etti. Peki Kara Sevda final bölümünde neler oldu? Kemal ve Nihan birbirine kavuşabildi mi? İşte Kara Sevda 74. bölüm ile ilgili tüm detaylar...

Ekranların sevilen dizisi Kara Sevda 74. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti. Peki Kara Sevda 74. bölümde neler oldu? Kemal ve Emir arasındaki hesaplaşmayı kim kazandı? Kemal ve Nihat birbirine kavuşabildi mi? İşte tüm bu soruların cevapları…

KARA SEVDA 74. BÖLÜM ÖZETİ

Emir’in tuzağı Kemal'in hamlesi ile anlaşılır. Emir kendi kurduğu tuzağa düşerek polislerle karşı karşıya kalır. Bu kovalamaca artık Emir için bir ölüm oyununa dönüşmek üzeredir. Kemal, Emir son nefesini vermeden huzura kavuşamayacaklarını düşünür. Emir bulunana kadar güvenle yurt dışına gidecekleri bir plan yapar. Emir ise Kemal'le arasındaki bu bitmeyen savaşta ‘intikam almak' için son kozunu oynar ve Nihan'ı kaçırır.

KARA SEVDA 73. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Emir'in, Deniz ve Zeynep'i göstere göstere yuvalarından kaçırması Kemal'le Nihan'a hayatlarının şokunu yaşatır. O geceden geriye kalan tek şey Emir'in dümeni bırakmaya niyeti olmadığını anlatan mektubudur.

Kemal ile Nihan, hem Deniz'i hem de Zeynep'i geri alabilmek için zamana karşı amansız bir yarış içine girer. Emir ince ince kurduğu oyunun mutlak galibi olduğunu düşünürken Zeynep'in kaçmak için aradığı fırsat ayağına gelir. Emir'in çaresizliği, Zeynep'in umudu olacaktır.