Vücudumuz için çok önemli bir yere sahip olan karaciğer toksin maddelerin atılmasını sağlar. Ancak karaciğerin de temizlenmesi gerekir.

Vücudumuz için çok önemli bir yere sahip olan karaciğer toksin maddelerin atılmasını sağlar. Ancak karaciğerin de temizlenmesi gerekir.

İşte karaciğeri temizleyen besinler…

Erik, elma ve üzüm gibi taze sıkılmış meyve suları karaciğer için çok faydalıdır. Hazır satılan meyve sularından ise uzak durun. Bu tür meyve suları şeker ve koruyucu eklenmiş ürünler olduğu için fast foodlardan çok da farklı değildir. Karahindiba karaciğerde yaşanan problemlerde aktif rol oynar. Karahindiba çayı yaparken; yarım tatlı kaşığı kıyılmış karahindiba kökü, bir su bardağı suya akşamdan eklenir, ertesi sabah kaynama derecesine kadar ısıtılır ve süzülür.

Kahvaltıdan yarım saat önce veya sonra yavaşça tüketin. Yemeklere lezzet katan bu ikilinin faydaları her gün bir şekilde karşımıza çıkıyor. Soğan ve sarımsağın karaciğere iyi geldiği ve temizleyici özelliklerinin bulundukları belirtiliyor. Tadı çok yoğun geliyorsa toz halinde de tüketebilirsiniz.

Her gün ufak bir bardak taze greyfurt suyu karaciğere iyi gelir. Ancak bazı ilaçlarla alınmaması gerektiğini unutmayın ve doktorunuza başvurmadan içmeyin. Lif içeren gıdalar yemeklerle alınan fazla yağın vücuttan atılmasına yardımcı olur. Besin lifi aynı zamanda karaciğere destek olarak vücudun temizlenmesi işlemine katkı sağlar.

Mercimek, ıspanak, yulaf ezmesi, kepek, siyah fasulye, kuru fasulye gibi gıdaları beslenmenize ekleyerek almanız gereken lif miktarını alabilirsiniz.

