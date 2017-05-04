Karıncaları evinizden kovmanın doğal yöntemleri!

Karıncalar mutfağınızı ya da evinizin bir bölümünü işgal ettiyse onları öldürmeden evinizden kovabilmek mümkün. İşte doğan karınca kovan o yöntemler...

Karıncalar biyolojik açıdan incelendiğinde harika hayvanlar. Aşırı zekiler, uyum içinde çalışırlar ve gruplarında her birinin görevi bellidir.

Ancak karıncalar evinizi bastığında gözünüze pek de o kadar sevimli görünmeyebiliyorlar. Karıncalardan biri mutfağınızdaki ilgilendiği yiyeceği farkettiğinde diğerleri de ona katılıyor ve mutfağınızı karınca sürüsü basıyor.

Karıncalar doğaları gereği duvara tırmanabildiğinden, mutfağınızdaki hazineyi keşfettiklerinde onları hiçbir şey durduramıyor. Mutlaka bir delik veya çatlak bulup oradan mutfağa sızıyorlar.

Her ne kadar karıncalardan kurtulmak isteseniz de onları öldürmeye gönlünüz el vermiyor. Bu nedenle size harika bir çözüm sunuyoruz.

Karıncalardan, onlara zarar vermeden kurtulabileceğiniz o doğal yöntemler:

Tarçın

Karıncalar kokuya duyarlıdır. Hatta diğer böceklerle karşılaştırıldıklarında beş kat daha hassaslar. Bunu lehinize çevirmek mümkün. Hemen hemen herkes tarçın kokusuna bayılır. Ancak karıncalar tarçından nefret ederler. Tarçın yağı veya toz tarçını karıncaların evinize girdiği yolun üstüne dökerek onları kaçırabilirsiniz.

– Yarım çay kaşığı toz tarçını veya tarçın yağını bir bardak suyun içine dökün. Karışıma pamuk bandırarak karıncaların geçtiği yerlere sürün.

– Bir diğer yöntem de pencerelere, kapı girişlerine ve evin diğer girişlerine çubuk tarçın bırakmak.

– Son bir yöntem de sprey şişesine tarçın yağı ve su ekleyip bunu karıncaların geçtiği yolların üstüne püskürtmek.

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Arnavut biberi

Arnavut biberi de karıncaların kaçmasına yardımcı olabilir. Büyük bir tencerede su kaynatın. Kaynadıktan sonra içine Arnavut biberi atıp bir süre daha kaynatmaya devam edin.

Son olarak bu suyu karıncaların sık geçtiği yerlere azar azar dökün.

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Sirke

Karıncaların bir diğer nefret ettiği şey de sirkedir. Sirke aynı zamanda temizlik yapmak için de kullanıldığından bir taşla iki kuş vurabilirsiniz. Sprey şişesinin içine su, sirke ve limon suyu ekleyin.

Günde bir kez karışımı karıncaların geldiği yerlere sıkın. Bir süre sonra karıncaların kaçtığını göreceksiniz.

Temizlik

Karıncalar, buldukları hazinenin izini kaybetmemek için kendilerince iz bırakırlar. Yaptıkları en sık yöntem de geldikleri yollara koku bırakmak. Sprey şişesinin yarısını suyla yarısını sirkeyle doldurun.

Son olarak içine birkaç damla deterjan damlatın. Karıncaların geldikleri yol üzerine, çatlaklara ve deliklere spreyi sıkın.