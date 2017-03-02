Kayserispor Fenerbahçe maç özeti izle: Kayseri’yi 3-0 yenen FB, kupada avantajlı!

Kayserispor - Fenerbahçe maçı ile ZTK çeyrek ilk maçları tamamlandı. Kadir Has Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe, Kayserispor'u deplasmanda 3-0 yenerek yarı final yolunda avantaj sağladı. Ligde 4-1 yenildiği Kayserispor'a bu sefer şans tanımayan Fenerbahçe'de Fernandao 2 gol atarak galibiyette büyük pay sahibi oldu. İşte Kayserispor - Fenerbahçe maç özeti, maçın golleri ve önemli anları...

Kayserispor Fenerbahçe maç özeti haberimizde. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, Kayserispor’u deplasmanda 3-0 yenerek büyük avantaj elde etti. Avrupa’dan elenen, ligde de şampiyonluktan uzaklaşan Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında farklı galip gelerek yarı final kapısını araladı. Kayserispor Fenerbahçe maç özetini, golleri ve tüm önemli anları aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

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KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında Kayseri Kadir Has Stadı’nda karşılaşan Kayserispor – Fenerbahçe maçında gülen taraf sarı-lacivertliler oldu. Süper Lig’de Sergen Yalçın teknik direktör olduktan sonra şaha kalkan ve önce Fenerbahçe’yi ardından Galatasaray’ı yenen Kayserispor bu sefer bekleneni gerçekleştiremedi. İlk yarının uzatma dakikalarında Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçiren ve Fernandao’nun attığı golde Kayserili futbolcular uzun süre hakeme itiraz ettiler ama sonucu değiştiremediler. Maçın ikinci yarısında 71. dakikada Fernandao farkı ikiye çıkaran golü atarken 76. dakikada Erkan kendi kalesine attığı gol ile maçın skorunu belirledi. İşte maçtan önemli anlar…

KAYSERİSPOR – FENERBAHÇE MAÇI ÖNEMLİ ANLARI

83’Güray’ın sol kanattan ortasında Hasan Ali’nin karşıladığı top Skrtel’in eline çarptı ve Kayserisporlu futbolcular penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

80’Kayserispor tehlikeli geldi. Ceza sahası dışından şansını deneyen Güray’ın vuruşu üst direkten dışarıya gitti.

76′ Josef de Souza’nın pasıyla son çizgiye inen Şener, içerideki Sow’a attığı pasta araya giren Erkan Kaç topu kendi kalesine gönderdi. 3-0

76’Alper Deniz’e faul yaptı. Kayserispor sağ kanattan serbest vuruş kullanacak. Alper pozisyonun ardından hakeme itiraz etti ve sarı kart gördü.

71’Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında orta sahada topu alan Fernandao sol kanatta hareketlenen Mehmet’i topla buluşturdu. Mehmet sol kanattan topla birlikte ilerledikten sonra ceza sahasındaki Fernandao’ya pasını verdi. Fernandao’nun vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

70’Gelişen Kayserispor atağında Erkan’ın sol kanattan ortasında Umut’un vuruşu sonrası ceza sahasında oluşan karambolün ardından kaleci Fabiano topu aldı.

69’Kayserispor bu dakikalarda baskı kurmaya çalışıyor.

66’Gelişen Kayserispor atağında Sow ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu savunmadan geri döndü.

65’Güray’ın sağ kanattan kullandığı kornerde Levent topa ıska geçti.

65’Pozisyonun ardından Hasan Ali sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

64’Gelişen Kayserispor atağında Güray’ın sol kanattan ortasında Sow’un vuruşunu Hasan Ali karşıladı ve top dışarıya gitti. Ev sahibi takım korner kullanacak.

63’Hızlı gelişen Kayserispor atağında Fernandao ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda top yandan dışarıya gitti.

62’Kayserispor bu dakikalarda topa daha fazla sahip olan taraf.

61’Kayserispor tehlikeli geldi. Kjaer’in hatasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Welliton vuruşunu yaptı. Onun vuruşunda Fabiano topu kurtardı.

58’Gelişen Kayserispor atağında Kubilay ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu kaleci Fabiano’da kaldı.

57’Gelişen Kayserispor atağında Welliton ceza sahasındaki Güray’ı düşündü ancak Şener araya girerek topu uzaklaştırdı. Sonrasında hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sarı – lacivertliler rakibini az adamla yakalamıştı ancak Lens pasını Fernandao’ya aktaramadı.

50’Kjaer serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sol kanatta topla buluşan Alper ortasını yaptı. Onun ortasında top doğrudan dışarıya gitti.

45’Hakeme itirazlarının ardından Muammer sarı kart gördü.

45’Bu arada Kayserisporlu futbolcular golün ardından uzun süre hakeme itirazda bulundu.

45’Lens sağ kanattan hareketlenmek isterken top Mabiala’nın eline çarptı. Sonrasında Lens serbest vuruşu hızlı kullanarak Fernandao’ya pasını verdi. Fernandao kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-0

42’Gelişen Fenerbahçe atağında Şener’in sağ kanattan yaptığı ortada Ozan’ın kafa vuruşu kaleci Muammer’de kaldı.

36’Gelişen Fenerbahçe atağında Şener bir kez daha sağ kanattan ortasını yaptı ancak onun ortasında top doğrudan dışarıya gitti.

31’Fenerbahçe tehlikeli geldi. Şener’in sağ kanattan ortasında Fernandao ceza sahasında topu kontrol etti ve vuruşunu yaptı. Onun vuruşunu Muammer kurtardı ve top dışarıya gitti.

6’Gelişen Fenerbahçe atağında Lens’in sağ kanattan ortasında top Fernandao’ya gelmeden önce savunma araya girdi.

5’Şener sağ kanattan orta yapmak isterken Erkan araya girdi ve ona orta yapma şansı vermedi. Sonrasında Şener korner itirazında bulundu ancak hakem autu gösterdi.

4’Gelişen Fenerbahçe atağında Josef savunmanın arkasına koşu yapan Fernandao’yu topla buluşturmak istedi ancak Muammer kalesini zamanında terk ederek topu kontrol etti.

3’Gelişen Kayserispor atağında Hakan’ın sağ kanattan yaptığı orta kaleci Fabiano’da kaldı.