Kayserispor – Fenerbahçe maçı canlı izle (Kayseri FB ZTK çeyrek final maçı ATV canlı yayın)

Kayserispor - Fenerbahçe maçı ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ilk karşılaşmalar tamamlanacak. Sergen Yalçın'ı teknik direktörlüğe getirdikten sonra ardı ardına maçları kazanan Kayserispor, Avrupa'dan elenen ve ligde şampiyonluktan uzaklaşan Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Süper Ligde son karşılaşmadan 4-1 galip ayrılan Kayserispor, Fenerbahçe karşısında aynı başarıyı tekrarlayabilecek mi? 20.30'da başlayacak olan Kayserispor - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz. Kayserispor Fenerbahçe maçı ilk onbirleri belli oldu.

Kayserispor - Fenerbahçe maçı ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ilk karşılaşmalar tamamlanacak. Sergen Yalçın'ı teknik direktörlüğe getirdikten sonra ardı ardına maçları kazanan Kayserispor, Avrupa'dan elenen ve ligde şampiyonluktan uzaklaşan Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Süper Ligde son karşılaşmadan 4-1 galip ayrılan Kayserispor, Fenerbahçe karşısında aynı başarıyı tekrarlayabilecek mi? 20.30'da başlayacak olan Kayserispor - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz. Kayserispor Fenerbahçe maçı ilk onbirleri belli oldu.

Kayserispor ile Fenerbahçe, bu akşam Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kadir Has Stadı’nda karşı karşıya gelecekler. Avrupa Ligi’nden elenen ve Süper Lig’de lider ile arasındaki puan farkı 12’ye çıkan Fenerbahçe’de bütün hedefler kupayı almaya yöneldi. Başlama saati 20:30 olan Kayserispor – Fenerbahçe maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor – Fenerbahçe maçı atv’den canlı olarak yayınlanacak. Bu maçı online izlemek isterseniz maç saatinde aşağıdaki linke tıklamanız yeterli.

Kayserispor – Fenerbahçe maçı canlı izle (Atv canlı yayın 20.30)

FENERBAHÇE’DE SON ŞANS TÜRKİYE KUPASI!

Avrupa Ligi’nden elenen ve lige erken havlu atan Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Yarışabildiği tek kulvar, rövanş öncesinde Kayseri deplasmanından avantajlı bir skorla dönmek. Teknik Direktör Advocaat, Kayseri maçı kadrosunda rotasyon yapacak, İsmail ile Sow’u kulübeye çekecek. Kayserispor – Fenerbahçe maçını aşağıdaki canlı anlatım linkinden de takip edebilirsiniz.

Kayserispor – Fenerbahçe maçı canlı anlatımı için tıklayınız

Fenerbahçe’nin Gaziantep deplasmanında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Van Persie ile Kjaer’in yanı sıra yedek soyunan Josef ve Hasan Ali, Kayseri karşısında ilk 11’de sahaya çıkacak. Forvette formayı RVP’ye verip Sow’u kulübeye çekecek olan tecrübeli hoca, kanatlarda ise Lens ve Volkan Şen’i görevlendirecek. M.Topal ve Josef’in önünde ise görev yine Alper’in olacak.

Kayserispor, teknik direktör olarak Sergen Yalçın’ı getirdikten sonra ligde üst üste galibiyetler almaya başladı. Bu maçlardan evinde oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe’yi 4-1 yenmeyi başarırken Galatasaray ile İstanbul’da oynadığı maçtan 2-1 galip gelmeyi başardı. Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçta ise 3-3 berabere kaldılar.

Kayserispor – Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçının rövanşı ise 4 Nisan’da İstanbul’da oynanacak.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER

Kayserispor: Muammer, Erkan, Levent, Douglas, Mabiala, Hakan, Samba Sow, Nguemo, Traore, Kubilay, Welliton

Fenerbahçe: Fabiano, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Ozan, Josef, Mehmet Topal, Lens, Alper, Fernandao