Kemal Sunal kimdir: ne zaman vefat etti, hastalığı neydi?

Türk sinemasının ve Türk halkının göz bebeği büyük oyuncu Kemal Sunal, vefatının 17. yılında anılıyor. Çevirdiği filmlerle hala milyonlarca insanın yüzünü güldüren Sunal'ın hayat hikayesini sizler için derledik. İşte Kemal Sunal kimdir sorusunun cevabı...

Türk sinemasının en büyük oyuncularından Kemal Sunal, vefatının 17. yılında tüm Türkiye tarafından anılıyor. Usta oyuncunun hayat hikayesini, nasıl hayatını kaybettiğini sizler için derledik. İşte tüm Türkiye’yi hala kahkahalara boğan Kemal Sunal’ın hayat hikayesi…

KEMAL SUNAL KİMDİR?

Kemal Sunal 10 Kasım 1944 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan Sunal, okul hayatına Mimar Sinan ilkokulu’nda başladı. Ardından Vefa Lisesi’ni bitiren büyük oyuncu, 12 Eylül’de yarıda bırakmak zorunda kaldığı okulu Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni yıllar sonra bitirerek mezun oldu.

Vefa Lisesi’nde okurken Felsefe öğretmeni sayesinde Müşfik Kenter’le tanıştı. Kenter’in vesilesiyle tiyatroya başlayan Sunal, Zoraki Takip oyunuyla ilk kez sahne aldı. 1973 yılına gelindiğinde ise Tatlı Dilli filmiyle beyaz perdeye merhaba dedi. Ufak roller almasına rağmen kısa sürede tanınan ünlü oyuncu, birkaç yıl içinde zirveye ulaştı. 1974 yılında hayatını Gül Sunal’la birleştirdi ve Ali ve Ezo adını verdiği iki çocuğu oldu ve oldukça mutlu bir evlilik geçirdi.

1977 yılında Kapıcılar Kralı’nda oynadığı rolle Antalya Film Festivalinde Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı. Özellikle Şaban tiplemesiyle tanınan büyük oyuncu, rol aldığı filmlerde her zaman haklıyı haksıza karşı savunmuştur. 1990 yılında çevirdiği filmlerin televizyon ekranlarında yayınlanmaya başlamasına rağmen bu yayınlardan hiçbir ücret almamıştır. 90’lı yıllarda Yüksek Lisans’a başlayan Sunal, tezini Tv ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü konusu üzerine yapmış ve filmlerinin sosyolojik incelemesini yapmıştır.

Fransız komedyen Femandel’e de benzetilen Kemal Sunal, hayatı boyunca toplam 82 tane filmde rol aldı. Sunal, son filmi Balalayka’nın çekimleri için Trabzon’a gittiği sırada uçakta kalp krizi geçirerek 56 yaşında hayata gözlerini yummuştur.