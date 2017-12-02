Kilolarıyla dalga geçiyorlardı! Şimdi öyle bir mesleği oldu ki!

ABD'nin Dallas şehrinde yaşayan Meghan Gilbert, 2 yıl içerisinde hem 32 kilo verip hem alkol ve uyuşturucuyu bırakarak bir fitness blogger'ı oldu ve hayata geri döndü.

Meghan Gilbert, bundan yalnızca 2 yıl öncesine kadar tam 90 kg ağırlığında, şişmanlıktan muzdarip biriydi. Bu kilo sorunu Meghan’ın çocukluğuna dayanıyor. Çocukluğundan beri yeme bozukluğu sebebiyle hep kilolu olduğunu söyleyen Meghan, 24 saat açık büfe hizmeti veren bir gemi yolculuğu sebebiyle bu bozukluğa yakalandığını belirtiyor.

Yeme bozukluğuyla beraber oluşan aşırı kiloluluk durumu ve çevresindeki insanların kendisiyle dalga geçmesi Meghan’ın psikolojisine kötü etki etmiş. Meghan, kilo sorunuyla beraber alkol ve uyuşturucu sorunu da yaşamaya başlamış.

Bir süre sonra tüm yaşamı alt üst olan ve dibe vuran Meghan Gilbert, hayatını bu şekilde sürdüremeyeceğine kanaat getirerek sağlıklı yaşam ve spor konusunda radikal kararlar almış ve bunu disiplinli bir şekilde uygulamaya başlamış. Health dergisine haber olacak kadar da başarılı olmuş.

Aldığı bu kararın ve gösterdiği gayretin sonuçlarını almaya başlayan Meghan, 90 kilodan 58 kiloya düştü. Şu anda profesyonel bir fitness eğitmeni ve fitness blogu yazıyor. Kendisinin geçtiği yollardan geçecek olanlara da tecrübelerini aktarıyor.

Aldığı olumlu geri dönüşler sayesinde fitness, beslenme ve yaşam tavsiyelerini belirli bir ücret karşılığında satmaya başlayan Meghan, onca sağlık sorunu ve kötü alışkanlıktan sonra hayatını değiştiren spor ve sağlıklı yaşam önerilenden para kazanmaya da başladı. Instagram’da ‘megsmotivationn’ kullanıcı adıyla paylaşımlar yapıyor ve kendine ait bir internet sitesinde de kilo vermeye yönelik hazırladığı 30 günlük diyet ve fitness programını 40 dolara satıyor.