Kırkpınar’da başpehlivan olan İsmail Balaban kimdir? Kaç yaşında nereli?

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, finalde Orhan Okulu'yu yenen İsmail Balaban kazandı. Peki başpehlivan olan İsmail Balaban kimdir? Nerede doğdu ve mesleği ne?

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini kazanan İsmail Balaban, güçlü fiziği ve hırslı yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalisti İsmail Balaban kimdir? Kaç yaşındadır? Aslen nerelidir?

İki Antalyalı başpehlivan, başcazgır Şükrü Kayabaş’ın anonsuyla er meydanına çıktı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın ve Güreş Ağası Seyfettin Selim, başpehlivanlar İsmail Balaban ve Orhan Okulu’yu tebrik etmek için er meydanına indi. Heyet, başpehlivanlarla bir süre sohbet ederek final güreşi için başarı diledi.

Finalden önce “Pele Mehmet” lakaplı cazgır Mehmet Tura’nın, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini lanetleyen manisi, tribünlerden alkış aldı.

PEŞREVDE BÜYÜK COŞKU

Küçük orta boydan itibaren Kırkpınar’da birçok kez karşı karşıya gelen iki Antalyalı başpehlivan, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı olabilmek için peşreve çıktı ve tribünleri selamladı.

Müsabakanın ilk dakikalarında İsmail Balaban’ın, rakibine karşı kontralarının daha baskın olduğu gözlendi. Hemşehrisinin kasnaktan tutma çabalarını Orhan Okulu, boşa çıkarmak için mücadele verdi.

Final güreşinin 15. dakikasının ardından her iki tarafın da birbirine baskısı arttı, zaman zaman sert elenseler pehlivanların stresli olduklarını gösterdi. Sert bir elensesinin Orhan Okulu’nun gözüne denk gelmesi sonrası İsmail Balaban’a sarı kart gösterildi.

TGF Yağlı Güreş Merkez Kurulu Üyesi Sezgin Yüksel, güreşteki sertliğin ardından alana inerek başpehlivanları centilmence mücadele etmeleri yönünde uyardı.

Bu arada kaşı açılan İsmail Balaban’a sağlık ekipleri müdahale etti.

NORMAL SÜRE BERABERE BİTTİ

Başpehlivanlar, final müsabakasının normal süresinde birbirine üstünlük sağlamayı başaramadı ve puanlama bölümüne geçildi. İsmail Balaban’ın daha atak olduğu, Orhan Okulu’nun ise savunmada kaldığı ve pasif güreşi nedeniyle ihtar aldığı müsabakanın bu bölümünde de galip çıkmadı.

Final güreşine, daha sonra puan alan pehlivanın galip sayıldığı “altın puan” bölümüyle devam edildi.

İsmail Balaban’a da kule hakemliğinden gelen pasif güreş ihtarı sonrası müsabakada tempo arttı. Orhan Okulu’ya da bu bölümde faullü güreşmesi nedeniyle sarı kart verildi.

Karşılaşmanın 54. dakikasında paçasından yakalamak amacıyla hamle yaptığı sırada rakibini açık düşüren İsmail Balaban, başpehlivan oldu.

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban, Antalya'nın Elmalı ilçesinin Akçay köyünde 3 Ağustos1987 tarihinde doğdu. Elmalı’nın Akçay köyünde çiftçilik yapan Hasan-Ümmü Gülsüm Balaban çiftinin ikiz çocuklarından biri olan (İsmail ve Turan Balaban) İsmail Balaban, küçük yaşta güreşe merak salmış, 17 yaşındayken eski yağlı güreş pehlivanlarından Ziya Talan’ın kendilerini keşfetmesiyle güreşi profesyonel olarak yapmaya başladı.

Hafta sonları ilçedeki elma bahçelerinde hamallık yapan ikizler, hafta içi de buradan kazandıkları para ile hem eğitimlerini hem de güreş hayatlarını sürdürmeye çalıştı. Antalya’nın çeşitli yerlerinde düzenlenen güreş müsabakalarına gitmek için geceleri kamyonlara saman balyaları yükleyen, yaşıtlarına göre daha iri vücutları nedeniyle ağır işlerde çalışan İsmail ile kardeşi Turan Balaban, Konyaaltı Belediye Spor Kulübü çatısı altında çıktıkları çayırlarda başarılı sonuçlar almış ve güreş severlerin sevgisini kazandı. Zor şartlarda güreşe devam eden İsmail Balaban, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ilgisi ve güreş sever iş adamlarının desteği ile art arda şampiyonluklar kazandı.

Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde, 2009 yılı Küçük Orta Büyük Boy'da birincilik, 2012 yılında da Başaltı Boyunda üçüncülük kazandı. 5-7 Temmuz 2013 tarihleri arasında gerçekleşen, 652. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde İsmail Balaban baş kategorisinde er meydanına çıktı. Şaban Yılmaz ve Recep Kara gibi efsane güreşçileri eleyerek finale yükselmeyi başardı. Finalde son 2 yılın şampiyonu yine Antalyalı, Ali GÜRBÜZ ile karşılaşan İsmail Balaban, zorlu geçen müsabakanın sonunda 2. olarak büyük bir başarıya imza attı. Ancak Ali Gürbüz'ün güreş federasyonundan ceza alması nedeniyle İsmail Balaban 2013 yılı Başpehlivanı olarak ilan edildi. 2014 yılı güreşlerinde de, finalde Fatih Atlı'ya yenilerek ikincilik kürsüsüne çıktı. Er meydanını dolduran binlerce güreşseverin sevgisini kazandı. Halen Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu üçüncü sınıf öğrencisidir. Halen Konya altı Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olarak güreş hayatını sürdürmektedir.