Spor dünyası Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ın İzmir Marşı hakkındaki demeciyle çalkalanıyor. Büyük bir tepki çeken bu açıklama sonrası Şan, çarpıcı bir açıklama yaptı. Konyaspor Başkanı Ahmet Şan kimdir: kaç yaşında, İzmir Marşı'na ne dedi? İşte Ahmet Şan ile ilgili tüm detaylar...

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, geçtiğimiz gün Konyaspor tribün grubu Nalçacılar’ın düzenlediği ‘Birlik, Beraberlik ve İstişare Gecesi’nde İzmir Marşı ile ilgili söylediği sözler nedeniyle büyük bir tepki çekti. Peki Konyaspor Başkanı Ahmet Şan kimdir: kaç yaşında, İzmir Marşı hakkında ne dedi? İşte detaylar…

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Atiker Konyaspor’un taraftar gruplarından Nalçacılılar’ın her sene geleneksel olarak düzenlediği ‘Birlik, Beraberlik ve İstişare Gecesi’nde konuşan Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, tartışılacak açıklamalarda bulundu.

Geceye katılan AKP Konya İl Başkanı Musa Arat'ın ardından kürsüye gelen Başkan Ahmet Şan, “Bugün Türkiye'de maaselef tüm statlar İzmir Marşı'nı söylüyor. Konya hariç. Konya çünkü bu ülkenin birliğini ve her zaman o milli maçlarda gördüğümüz ‘tek bayrak, tek devlet, tek vatan' duygusuyla hareket eden Nalçacılılardan bu gücü alıyor” diye konuştu.

Başkan Şan'ın bu açıklaması sosyal medyada da tepkilere neden oldu.

TEPKİLER ÜZERİNE ŞAN’DAN AÇIKLAMA

Atiker Konyaspor'un resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Ahmet Şan, şu ifadelere yer verdi:

“Nalçacılılar taraftar derneğinin birlik beraberlik istişare gecesinde yaptığım konuşmanın bütününde Milli Maçlarda Konya taraftarının sergilediği tutumun örnek alınması gerektiğini güçlü bir şekilde ifade ederken, bugün tribünlerdeki kutuplaşmanın ciddi sorunları beraberinde getirebileceği o yüzden bu tür adımların spor camiasındaki problemleri daha da farklı mecralara taşıyabileceğini vurgulamıştım. Bugün her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız bulunmaktadır.

Bizim ve camiamızın İzmir Marşı ile bir sorunu yoktur. Ancak son seçimlerde bir kısım siyasi partilerin İzmir Marşı’nı sahiplenmesinin ardından tribünlerin bu yönde hızla siyasallaşmasını doğru bulmadığımı bir kez daha ifade ediyorum. Geçmişte yaptığımız bazı açıklamalarda olduğu gibi bunun da bazı kesimler tarafından çarpıtılıyor olmasının nedenlerini artık çok iyi bilmekteyiz. Biz duruşumuzu milli maçlarda ortaya koyduk. Bunun dışında hakkımızda söylenecek her şey iyi niyet sınırlarını zorlamanın ötesine geçmez.

Sonuç olarak geçmişten bugüne her kesimin sahiplendiği İzmir marşının siyasi malzeme olarak kullanılıp trübünlere girmiş olmasından duyduğum rahatsızlığı dile getirdim.Yapılan konuşmanın içeriği bundan ibarettir…”

AHMET ŞAN KİMDİR?

Ahmet Şan 1963 yılında Konya’nın Derebucak ilçesinde doğdu. İlköğretimi Derebucak’ta, liseyi İzmir’de Atatürk Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Berlin Teknik Üniversite’si İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Üniversiteyi bitirdikten sonra Almanya’da Siemens’te göreve başladı. 1996 yılında Konya’ya yerleşerek Kompen A.Ş. Genel Müdürü olarak göreve başladı. Kombassan Holding bünyesinde Kompen A.Ş.’nin de içerisinde olduğu bazı şirketlerin Grup Başkanlığı görevini üstlendi. 1998 yılında Konya Gençlerbirliği’ni kurarak, 2004 yılına kadar başkanlığını yürüttü. Bir süre Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Üyeliği yaptı. Şu anda Konya Doğalgaz Şirketi Gaznet’in Yönetim Kurulu Üyeliği, Konyaspor’un Başkanlığı gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarda görevleri yürütmekte. Evli ve üç çocuk babası olan Ahmet Şan Almanca ve İngilizce bilmektedir.