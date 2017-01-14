Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig 17. haftasında karşı karşıya geliyorlar. Süper Lig'e verilen aranın ardından dün başladı ve bugün Konyaspor, evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. 31. kez karşı karşıya gelecek olan Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Konyaspor Galatasaray maçı BeIN Sports'tan şifresiz nasıl izlenir?

Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Şifresiz İzle)

Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig 17. haftasında karşı karşıya geliyorlar. Süper Lig'e verilen aranın ardından dün başladı ve bugün Konyaspor, evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. 31. kez karşı karşıya gelecek olan Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Konyaspor Galatasaray maçı BeIN Sports'tan şifresiz nasıl izlenir?

Süper Lig 17. haftasında Atiker Konyaspor’un konuğu Galatasaray. Üç hafta ara verilen Süper Lig’de Konyaspor, ilk 16 maçta 24 puan toplayarak 7. sırada yer almayı başarırken rakibi Galatasaray, 33 puanla 3. sıradaKonya Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak Konyaspor Galatasaray maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Eski adıyla Lig TV, yeni adıyla BeIN Sports’dan canlı olarak yayınlanacak Konyaspor Galatasaray maçını, Digitürk’e üye fakat Lig TV’ye abone değilseniz şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

beIN SPORTS BU HAFTA ŞİFRESİZ

beIN Media Group tarafından satın alınan ve Ağustos 2016'dan bu yana yeni sahiplerince yönetilen Digiturk platformunun en gözde kanalı Lig TV'nin ismi Cuma günün ilk saatleri itibari ile tarih oluyor. 13 Ocak'tan itibaren Lig TV, Lig TV 2, Lig TV 3 ve Lig TV 4 kanallarının ismi beIN Sports, beIN Sports 2, beIN Sports 3 ve beIN Sports 4 olarak değişti. Lig TV, resmi Facebook hesabının ismini de ‘BeinSports Türkiye' olarak değiştirdi.

Lig TV’nin beIN Sports’a devredilmesinin ardından kanal ilk maç yayınını bu akşam yapacak. Yeni dönemin başlangıcı olarak Digiturk 13 Ocak Cuma gecesinden başlayarak 16 Ocak Pazartesi günü sonuna kadar film, dizi, tüm Süper Lig ve Spor Extra paket içeriklerini tüm üyeleri için ücretsiz olarak sunma kararı aldı.

GALATASARAY’DA CEZALI VE SAKAT OYUNCULAR

Galatasaray’da kart cezalısı olan Yasin Öztekin, Armindo Bruma ve Aurelien Chedjou, Atiker Konyaspor maçında görev yapamayacak. Sinan, Tolga, Koray, Serdar, Cavanda ve Eray forma giyemeyecek.

MUSLERA 4 PARMAKLI ELDİVENLE SAHADA

Antalya'daki kampta serçe parmağı kırılan Uruguaylı filebekçisi, sahada 4 parmaklı eldivenle çıkacak. Sponsoru tarafından özel bir eldiven yapılan Muslera, “Kırık parmak beni durduramaz” diyerek Instagram'dan paylaşımda bulundu.

KONYASPOR – GALATASARAY 31. KEZ KARŞI KARŞIYA

Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig’de 31. kez karşılaşıyorlar. Geride kalan 30 lig maçından 23’ünü Galatasaray, 2’sini Konyaspor kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray’ın 63 golüne, Konyaspor 17 golle yanıt verdi. Geçen sezon oynanan maçlarda; Galatasaray, deplasmanda 4-1 galip gelirken İstanbul’daki maç golsüz sona erdi.

ATİKER KONYASPOR – GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Hadziahmetovic, Ali Çamdalı, Jonsson, Ömer Ali, Bajic, Rangelov

Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, De Jong, Selçuk, Rodrigues, Sneijder, Podolski, Eren