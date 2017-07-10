Koray Çalışkan kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, neden gözaltına alındı?

CHP milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; akademisyen ve yazar Koray Çalışkan'ın gözaltına alındığını duyurdu. Peki Koray Çalışkan kimdir, kaç yaşında, neden gözaltına alındı? İşte Koray Çalışkan ile ilgili tüm gelişmeler...

Akademisyen ve yazar Koray Çalışkan, bugün sabah saatlerinde henüz belli olmayan bir nedenden dolayı gözaltına alındı. Peki Koray Çalışkan kimdir, kaç yaşında, neden gözaltına alındı?

Haberi, CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı twitter adresinden şöyle duyurdu:

“Koray Çalışkan az önce evinde gözaltına alındı. Gerekçe belli değil, ikameti belli bir akademisyen bir kez daha ifadeye davet edilemedi!”

Koray Çalışkan kimdir?

30 Haziran 1972 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüne başlayıp 1995 yılında mezun olmayı başarmıştır.

1995-1997 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 1997-1999 yılları arasında New York Üniversitesi’nde ABD Siyaset Bilimi dalında ikinci yüksek lisansını yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doçenttir. Politik iktisat, siyasi parti organizasyonu ve Ortadoğu siyaseti üzerine araştırmalar yapan Çalışkan'ın doktora tezi Kuzey Amerika Ortadoğu Çalışmaları Birliği tarafından En İyi Sosyal Bilim Tezi seçilmiştir. New York Üniversitesi'nden üstün başarıyla aldığı doktora derecesinden sonra yazdığı ve Princeton Üniversitesi Yayınları'nın bastığı, küresel emtia piyasaları üzerine olan bir kitabı bulunan Çalışkan, Boğaziçi Üniversitesi'nden Eğitimde Üstün Başarı ödülünü kazanmıştır. Radikal ve BirGün gazetelerinde köşe yazarlığı, Habertürk ve +1TV'de program sunuculuğu yapan Çalışkan, bir çok filmin yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını yapmıştır.