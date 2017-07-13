KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2017 (ÖSYM açıkladı mı?)

KPSS tercih sonuçları geri sayım başladı. Aylarca bu sınava hazırlanan ve emeklerinin karşılığını almak isteyen adaylar, büyük bir merakla KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki KPSS tercihleri bugün açıklanacak mı? İşte detaylar...

KPSS tercih sonuçları heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce adayın gözü kulağı ÖSYM’nin yapacağı açıklamaya çevrilmiş durumda. Peki KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sonuçları ile ilgili tüm detaylar…

KPSS sınavına giren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin resmi internet sayfası olan ais.osym.gov.tr'ye girerek işlemlerini gerçekleştirdiler. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans öğrencilerinin girdiği KPSS 2016 için 6 milyona yakın kişi başvuru yaptı. Oldukça zorlu bir süreci atlatan yüzbinlerce aday tercih sonuçları için ÖSYM'nin sayfasını sık sık kontrol ediyor. Peki KPSS için kesin bir tarih verildi mi?

ÖSYM konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmamasına rağmen geçtiğimiz yıl göz önüne alındığından bugün KPSS sonuçlarının açıklanabileceği öngörülüyor. Eğer bugün açıklanmazsa 1 hafta içinde kesin açıklanacağı belirtiliyor.

KPSS: KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel Yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.