KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih sonuçları belli oldu mu?

Binlerce memur adayının beklediği KPSS tercih sonuçları için tüm gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki KPSS tercih sonuçları açıklandı mı?

KPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş. 3 Temmuz itibari ile sona eren KPSS 2017/1 tercihlerinin sonuçları için gözler ÖSYM’de. Geçtiğimiz hafta ilan edilmesi beklenen tercih sonuçları henüz açıklanmadı.

Adaylar, KPSS 20171 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını bekliyor. ÖSYM’den tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili net bir bilgi verilmedi. Sonuçlar “https://sonuc.osym.gov.tr/” adresinden açıklanacak

Adaylar sonuçlarını ÖSYM sonuç görüntüleme sayfası üzerinden kimlik bilgileri ile giriş yaparak öğrenebilecek.

Tercih sonuçları açıklandıktan sonra adaylar tarafından ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Adaylar, ÖSYM'nin mobil uygulamasını kullanarak da atama sonuçlarına ulaşabilecekler. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara posta ile herhangi bir sonuç belgesi gönderimi yapılmayacaktır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını sadece ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

KPSS 2017/1 tercihleri kapsamında, kadro ve pozisyonlara yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı almış olan adaylar içerisinden mezuniyet tarihi itibariyle daha önce mezun olanlara, bunun da aynı olması durumunda yaşı büyük olan adaylara öncelik tanınacaktır.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde yer alan kadrolar için yerleştirme işlemi yapılırken, ÖSYM tarafından sınava girilen öğrenim düzeyi, mezun olunan program, cinsiyet ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecektir. Bunların herhangi birisinde bile tutarsızlık olması durumunda söz konusu tercih işlemi iptal edilecektir.

Yerleştirme işlemlerinde, adayların ÖSYM kayıtlarında yer alan bilgileri esas alınacaktır. Yerleştirmesi yapılan adayların bilgilerinde gerçeğe uygun olmayan hususlar tespit edildiğinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapılmayacaktır. Adaylar, bu durumdan dolayı hak iddia edemeyecektir.

Adaylar, yerleştirmede puanlarına ve tercih sıralarına bakılarak kadro ve pozisyonlara yerleştirilecektir. Puanı daha yüksek olan aday yerleştirildiği için birinci tercihine yerleşemeyen aday ikinci tercihine yerleştirilmeye çalışılır. İkinci tercihine yerleşemeyen aday da üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılır. Adayların yerleştirme işlemleri bu şekilde devam edecektir. Bir aday, son tercihine de kendisinden daha yüksek puanlı aday yerleştirildiği için yerleştirilemezse herhangi bir kadro ve pozisyon için yerleştirilmemiş olacaktır.