KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? (2017) KPSS atama sonuçları

Bu yıl rekor bir katılım olan KPSS'de gözler tercih sonuçlarına çevrildi. KPSS tercih sonuçlarının açıklanması için heyecan doruk noktasına çıktı ve binlerce aday ÖSYM'den yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, 2017 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS yerleştirme işlemi ne zaman başlayacak? İşte KPSS ile ilgili tüm gelişmeler...

KPSS tercih sonuçları için geri sayım başladı. LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra KPSS’ye geldi. Binlerce aday KPSS 2017/1 atama sonuçlarını merak ediyor. Peki KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

KPSS sınavına giren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet sayfası olan ais.osym.gov.tr’ye girerek işlemlerini gerçekleştirdiler. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans öğrencilerinin girdiği KPSS 2016 için 6 milyona yakın kişi başvuru yaptı. Oldukça zorlu bir süreci atlatan yüzbinlerce aday tercih sonuçları için ÖSYM’nin sayfasını sık sık kontrol ediyor. Peki KPSS için kesin bir tarih verildi mi?

ÖSYM konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmamasına rağmen geçtiğimiz yıl göz önüne alındığından 12 Temmuz Çarşamba günü KPSS sonuçlarının açıklanabileceği öngörülüyor.

KPSS: KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel Yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.