Krasnodar Fenerbahçe maç özeti izle: Tur rövanşa kaldı!

Krasnodar Fenerbahçe karşılaşması, Rus ekibin 1-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı. Kalesinde erken gol gören Fenerbahçe kalan sürede bu gole karşılık veremeyince tur şansını evinde oynayacağı rövanş maçına bıraktı. Krasnodar Fenerbahçe maç özetine haberimizden ulaşabilir maçtaki tek golü ve önemli pozisyonları izleyebilirsiniz. Peki Fenerbahçe Krasnodar maçı ne zaman?..

Krasnodar Fenerbahçe karşılaşması, Rus ekibin 1-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı. Kalesinde erken gol gören Fenerbahçe kalan sürede bu gole karşılık veremeyince tur şansını evinde oynayacağı rövanş maçına bıraktı. Krasnodar Fenerbahçe maç özetine haberimizden ulaşabilir maçtaki tek golü ve önemli pozisyonları izleyebilirsiniz. Peki Fenerbahçe Krasnodar maçı ne zaman?..

Dün gece UEFA Avrupa Ligi’nde son 32’ye kalan takımlar son 16’ya kalmak için ilk maçlarını yaptılar. Fenerbahçe de Rus temsilci Krasnodar ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 1-0 Krasnador galibiyeti ile biten Krasnodar Fenerbahçe maçını kaçırdıysanız aşağıdaki bağlantıdan Krasnodar Fenerbahçe maç özetine ulaşabilir ve maçın önemli anlarını ve 4. dk.da gelen tek golünü izleyebilirsiniz.

KRASNODAR FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

4. dakikada Martynovich’in pası ile ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Wanderson’un ortasında penaltı noktası üzerinde Claesson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

38. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Ramirez’in pasında Podberezkin'in yerden sert şutunda köşeye giden topu kaleci Volkan kurtardı.

40. dakikada Lens’in kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden vuruşunda top kalecide kaldı.

48. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışı sol çaprazında buluşan Kaleshin'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

61. dakikada Wanderson'un ceza sahasının hemen dışından şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

67. dakikada Lens’in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Sow’un şutunda meşin yuvarlak kaleci Kritsyuk'ta kaldı.

82. dakikada Kjaer'in uzun pasında Lens’in kafayla indirdiği topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Fernandao’nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.