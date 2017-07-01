Ramazan Bayramı sona erdi, gözler Kurban Bayramı'na çevrildi. Vatandaşlarımız merakla Kurban Bayramı'nı bekliyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte Kurban Bayramı ile ilgili tüm detaylar...

Ramazan Bayramı sona erdi. Bu bayramı yakınlarını ziyaret ederek ve tatil yaparak geçiren milyonlarca vatandaşımız bir dahaki bayram olan Kurban Bayramı’nın ne zaman olduğunu ve Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. İşte Kurban Bayramı ile ilgili tüm detaylar…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? TATİL KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı sonrası gözler Kurban Bayramı’na çevrildi. Her geçen sene biraz daha gerileyerek yaz aylarına doğru çekilen Kurban Bayramı, bu yıl 31 Ağustos Perşembe günü Arefe sonrası başlayacak. 01 Eylül- 04 Eylül arası tam dört gün sürecek Kurban Bayramı, arefe günü de dahil edilirse 31 Ağustos Perşembe günü başlayıp 04 Eylül Pazartesi günü son bulacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 1 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

2018 yılı Kurban Bayramı'nın ise, tüm bayram günlerinin hafta içine gelmesi nedeniyle 9 gün olması bekleniyor. 2018 yılında kutlanacak olan Kurban Bayramı'nın arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü olacak. Bayramın dördüncü ve son günü ise 24 Ağustos tarihine denk geliyor.

TATİL GÜNÜ 6'YA ÇIKABİLİR

Tatil merkezlerinin merakla beklediği konu ise tatil uzatma ve birleştirme kararı konusu. Bu sene uzun soluklu olmasa da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması ve arefe gününün tam gün ilan edilebilmesi, bu konuyu gündeme taşındı. Bu gelişmeler göz önünde bulundurulursa toplam tatil süresinin 6 güne çıkma ihtimali var.

KURBAN BAYRAMI'NIN ANLAMI?

Kurban Bayramı günleri, Hz. İbrahim’in duasıyla müminlerin tek yürek, tek vücut oldukları, aynı iman ve aynı ruhla mübarek ve mukaddes topraklara geldikleri, tek parça örtülerine bürünerek her türlü ayrıştırıcılığı bıraktıkları, tek merkezde, Kâbe’de tavaf ettikleri, tek meydanda, Arafat’ta toplanarak hac farizasını yerine getirdikleri mübarek zaman dilimleridir.

Kurban Bayramı günleri aynı zamanda bütün müminlerin İbrahimî bir arayışla Rabbimizin kendilerine lütfettiği nimetlere şükranlarının bir ifadesi olarak Kurban ibadetini eda ettikleri mübarek vakitlerdir.

Bu bayrama adını veren Kurban; Hz. İbrahim ve Hz. İsmail örneğinde olduğu gibi ilâhî emirlere kayıtsız teslimiyet göstergesi, hak yolunda fedakârlığın bir nişanesi, Allah’ın bize lütfettiklerinden onun hoşnutluğu için verebilmenin hâl ile ifadesidir.

Kurban, sahip olduklarımızı fakir ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın tadına varma fırsatı, katılaşan kalplere, hayatın ve varoluşun gerçek anlamını unutan zihinlere öze dönüş çağrısı içeren bir hikmetler bütünüdür.