Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı’nda tatil kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı tatilinin bitmesiyle birçok kişi yeni tatil planları yapmaya başladı. Tatile doyamayan vatandaşlar, Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek sorusunu sormaya başladı. Yaz sezonu kapanmadan tatil imkanı sağlayacak olan Kurban Bayramı ne zamana denk gelecek? Hem kurban ibadetini gerçekleştirecek olan, hem tatilden faydalanacak olan vatandaşlarımızın merak ettiği sorular...

Kurban Bayramı ne zaman sorsunu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Tatil ve ziyaretlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar Kurban Bayramı’nda yine yollara düşecek. İşte Kurban Bayramı hakkında merak edilenler.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı sonrası gözler Kurban Bayramı'na çevrildi. Her geçen sene biraz daha gerileyerek yaz aylarına doğru çekilen Kurban Bayramı, bu yıl 31 Ağustos Perşembe günü Arefe sonrası başlayacak. 01 Eylül- 04 Eylül arası tam dört gün sürecek Kurban Bayramı, arefe günü de dahil edilirse 31 Ağustos Perşembe günü başlayıp 04 Eylül Pazartesi günü son bulacak. Tatil merkezlerinin merakla beklediği konu ise tatil uzatma ve birleştirme kararı konusu. Bu sene uzun soluklu olmasa da, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın resmi tatil olması ve arefe gününün tam gün ilan edilebilmesi, bu konuyu gündeme taşındı. Bu gelişmeler göz önünde bulundurulursa toplam tatil süresinin 6 güne çıkma ihtimali var. 2018 yılı Kurban Bayramı’nın ise, tüm bayram günlerinin hafta içine gelmesi nedeniyle 9 gün olması bekleniyor. 2018 yılında kutlanacak olan Kurban Bayramı’nın arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü olacak. Bayramın dördüncü ve son günü ise 24 Ağustos tarihine denk geliyor.