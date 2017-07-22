Real Madrid'in transfer sezonundaki sessizliğinin sebebi Kylian Mbappe mi? İspanyollar transfer rekoru mu kıracak? Kylian Mbappe kimdir. Real Madrid'e transfer olacak mı?

Geride kalan sezonda attığı goller ve oynadığı futbolla Avrupa transfer piyasasının 1 numaralı gündemi olan Kylian Mbappe'yi Monaco bu yaz elinden çıkarmak istemiyor. Ancak Real Madrid cephesinde durum farklı Kylian Mbappe için 123 milyon Euro’luk bir teklif hazırlandığı iddia ediliyor.

Fransız ekibinin yetkilileri bugüne kadar defalarca genç yıldızı satmayacaklarını ifade etmelerine rağmen Mbappe ve yakın çevresiyle görüşmeye devam eden Avrupa kulüplerini hedef alan Monaco, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla gelişmelere tepki gösterdi.

”Önemli Avrupa kulüpleri Mbappe ve çevresiyle bizim iznimiz olmadan görüşmeler gerçekleştirdi. Monaco, FIFA Transfer Yönetmeliğini'nin 18.3 maddesi ve Fransa Futbol Ligi'nin 211 numaralı maddelerini söz konusu kulüplere hatırlatmak ister” açıklamasını resmi sitesinden yayınlayan kırmızı beyazlılar, bu davranışların sürmesi hâlinde konuyu gerekli mercilere taşıyacağını belirtti.

KYLİAN MBAPPE KİMDİR?

Anavatandaki isim: Kylian Sanmi Mbappé Lottin

Doğum tarihi: 20 Ara 1998

Doğduğu il: Bondy Fransa

yaş: 18

Boyu: 1,78 m

Uyruğu: Fransa Fransa

Kamerun Kamerun

Mevki: Forvet – Santrafor

Ayak: sağ ayak

Oyuncu danışmanı: Aile tarafından

Güncel kulüp: Monaco Monaco

Takıma katılma tarihi: 6 Mar 2016

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019

Monaco'nun bu açıklamayla Mbappe'nin menajerleri ve yakın çevresiyle yaz başından beri görüşen PSG, Real Madrid ve Manchester City'yi hedef aldığı tahmin ediliyor.

Geçen sezon 107 gol atarak tarihi bir rekorla Ligue 1'de zafere ulaşan Monaco, bugüne kadar şampiyon kadrodan sadece Bernardo Silva ve Tiemoue Bakayoko'yu sattı.