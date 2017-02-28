Limonun bilmediğiniz kullanım alanları

Limon sadece limonata yapmak için veya salataları çeşnilendirmek için kullanılmıyor. İşte bilmediğiniz 12 kullanımı...

Limon sadece limonata yapmak için veya salataları çeşnilendirmek için kullanılmıyor. İşte bilmediğiniz 12 kullanımı...

Limondaki asit koltuk altında kokuya neden olan bakterileri öldürür. Ter kokusunu önlemek için limon sürebilirsiniz. Paslanan bıçakları limon suyunda bekletirseniz pastan arındırabilirsiniz. Su lekesi olan banyo eşyalarını limon ile temizleyebilirsiniz.

3-4 limonun kabuğunu 4-5 bardak suyla kaynatın. Soğuyunca saç diplerine masaj yapın. 10 dakika bırakıp durulayın. Haftada 1 uygulayın. Kepek sorununa inanılmaz etkili bir yöntemdir. Elinize sinen yemek kokularını elinize limon sürerek yok edebilirsiniz.

Limon suyunu saçınıza sürüp 20 dakika güneşte oturursanız saçlarınızın rengi açılır. Kıyafetlerdeki ter lekelerine limon suyu sürüp yarım saat bekletin ve yıkayın. Ter lekeleri yok olacaktır. C vitamini içeren limon cilde de iyi gelir. Limonu cildinize veya ellerinize sürerek daha parlak ve beyaz bir cilt elde edebilirsiniz.

Dilimlediğiniz elmaları veya patatesleri limon suyu damlatılmış su içerisinde bekletirseniz kararmalarını önleyebilirsiniz. Limonlu suyu mikrodalgada 10 dakika ısıtırsanız bir süre sonra bekletip kolaylıkla içerisindeki lekeleri silebilirsiniz.

3 limon, 1 kaşık vanilya ve suyu tencerede su kalmayana kadar kaynatın. Evdeki havayı temizleyecektir. Böcek ısırıklarına limon suyu sürerseniz kaşıntıyı ve kızarıklığı alacaktır.