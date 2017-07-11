LYS sonuçları için stresli bekleyişte sona doğru! Sonuçlara kaç saat var? (ÖSYM-2017)

LYS sonuçları her an açıklanabilir. Binlerce öğrencinin gözü kulağı ÖSYM'nin yapacağı açıklamada. Öğrenciler LYS sonuçları ne zaman açıklanacak ve LYS tercihleri ne zaman yapılacak sorgulamalarını yapıyor. ÖSYM sorgulama sayfasından açıklanacak LYS sonuçlarını anında paylaşacağız.

LYS sınavına giren binlerce öğrenci LYS sonuçları heyecanını yaşıyor. ÖSYM’nin geçtiğimiz sene saat 17.00’de açıkladığı sınavın ne zaman açıklanacağı merak konusu. Peki LYS sonuçları ne zaman açıklanacak ve LYS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte LYS ile ilgili tüm detaylar…

LYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LYS sonuçları açıklanmak üzere. ÖSYM’nin bugün açıklanacağını duyurduğu LYS sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılacak açıklama sonrası öğrenciler sonuçlarını öğrenecek.

LYS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav sonuçlarının açıklanması sonrası ise tercih maratonu başlayacak. 24 tercih yapma hakkı bulunan öğrenciler, ÖSYM’nin aday işlemleri sitesinden 18-26 Temmuz arasında tercihlerini yapma şansı yakalayacak. Tercih sonrası ise üniversites kayıt dönemi resmen başlamış olacak.