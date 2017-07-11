LYS bekleyişi strese dönüştü! LYS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

LYS için sabah saatlerinde başlayan umut dolu bekleyiş, saatler ilerledikçe strese dönüştü. Genelde saat 17:30 civarında sonuçları açıklayan ÖSYM bu sene saat 19:20'yi geçmesine rağmen sonuçları açıklamadı. İnternette dolaşan 23:59'da açıklanacak söylentilerinin gerçek olma ihtimali öğrencileri endişelendirdi. İşte LYS 2017 detayları...

Lisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar için en kritik viraj olan LYS’de sonuç günü geldi. ÖSYM takviminde 11 Temmuz olarak belirtilen LYS açıklama tarihi gelir gelmez öğrenciler internete akın etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ÖSYM’nin sonuç açıklama sayfasını durmaksızın ziyaret eden öğrenciler LYS sonuçlarının açıklanması umuduyla sayfayı yeniledi fakat sonuçlara ulaşamadı. Sabah saatlerinde başlayan stres dolu bekleyiş saat 19:30’a yaklaşmasına rağmen sürmekte. LYS’nin saat kaçta açıklanacağı bilinmiyor ancak internette dolaşan iddialarda yer alan 23:59’a kalmayacağı tahmin ediliyor. Haberimizin devamında 23:59 söylentisinin sebebini okuyabilirsiniz…

LYS 23:59’DA AÇIKLANACAK KONUSU NEREDEN ÇIKTI?

LYS sonuçlarının 23:59’da açıklanacağını iddia eden paylaşımlar, ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemindeki duyuruya dayanıyor. Tüm sınavların açıklanma saatini 23:59 olarak gösteren ÖSYM, sınavları genellikle akşam 18:00’a kadar açıklamış oluyor. Sınavın saat 23:59’a kadar açıklanacağını gösteren ibareyi yanlış algılayanlar ise çeşitli söylentilere sebep oluyor.

STRESLİ BEKLEYİŞ MİZAHA DÖNÜŞTÜ

LYS sonuçlarını bekleyen adaylar geciken sonuçları mizah dolu Tweetlerle bekliyor. İşte Twitter’da LYS sonuçları hakkında atılan mizahi Tweetler…

Beklemekten o kadar çürüdüm ki okumayı bırakıp The Walking Dead’de oynamaya hazırım. #LYSSonucum — HE-MAN zarı (@yavbisakin) 11 Temmuz 2017

bugünün en büyük eğlencesi.. onlara küçük kalp krizleri geçirtin #LYSSonucum pic.twitter.com/xpyduWAWia — Elif Yılmaz (@eelifyilmazz) 11 Temmuz 2017

TERCİHLERDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tercihler öncelikle istek sırasına göre yapılmalı. Ondan sonra sahip olduğumuz sıralamayla o yıl o programa yerleşen son öğrencinin sıralaması karşılaştırılarak mantıklı bir dizgede olup olmadığı kontrol edilmeli. Puanları hiç dikkate almasınlar, puanlar değişken hele bu yıl çok fazla değişecektir. Tercih kılavuzunda gördüğümüz puan ve sıralamalar geçen yıl o programa yerleşen son adayın puanını ve sırasını bize gösterir. Referans almamız için yayınlanır. Adaylar puandan çok sıralamalara baksınlar ancak en başından itibaren söylediğimiz diğer tüm aşamalardan sonra sadece tutarlılıklarını denetlemek için bunu yapsınlar.