LYS sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? ÖSYM sonuçları belli oldu mu?

ÖSYM'den, LYS sonuçlarının ne zaman sorusuna yanıt geldi. Adayları resmi sayfası üzerinden düzenli olarak bilgilendiren ÖSYM, 'LYS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunu yanıtladı. Sınav takvimine göre sonuçlar Temmuz ayı içinde öğrencilerin erişimine açılacak. İşte LYS sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih...

Onbinlerce üniversite adayının merakla beklediği LYS sonuçları için net tarih geldi. ÖSYM'nin bu yılki sınav takvimine göre 4 puan türündeki sonuçlar temmuz ayı içerisinde adayların erişimine açılacak. Adaylar, puan türleri doğrultusunda tercihlerini gerçekleştirebilecek. Peki LYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2017 LYS sonuçları 11 Temmuz 2017’de açıklanacak. Sınava giren binlerce öğrenci LYS sonuçlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nden öğrenebilecek.

ÖSYM’den LYS için yapılan açıklama şöyle:

“2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 22 Haziran-4 Temmuz 2017 tarihleri arasında ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.”

KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

2017-YGS’ye giren adaylardan en az bir puan türünde 150 veya daha fazla YGS puanı alan adaylar, Y-YGS ve varsa Y-LYS puanlarını da göz önünde tutarak kılavuzdaki açıklamalara göre tercihlerini internetten bireysel olarak yapabilecekler.

LYS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandı. Bu nedenle, adayların tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na, 26 Temmuz’a kadar ÖSYM’nin “http://www.osym.gov.tr” internet sitesinden ulaşılabilecek.

TABLO 3 ÖNLİSANS TABLO 4 LİSANS İÇİN

Kılavuzda Tablo 3’te yer alan önlisans programlarını, 2017-YGS’de ilgili puan türünde 150 ve üzeri puan alanlar; Tablo 4’teki lisans programlarını ise 2017-YGS/LYS’lerde ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecek. Her adayın, girmek istediği programları Tablo 3 veya Tablo 4’ten bularak tercih sırasına koyması gerekiyor. Tercih sırası önemli. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacak. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değil. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecek. 2017-ÖSYS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak.