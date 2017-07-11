LYS sonuçları kaçta açıklanacak? (2017 ÖSYM – tercihler ne zaman?)

Binlerce öğrencinin merakla beklediği LYS sonuçları için geri sayım başladı. LYS sonuçları bugün resmen ÖYSM tarafından açıklanacak. Peki LYS sonuçları kaçta açıklanacak ve LYS tercihleri ne zaman yapılacak? LYS sonuçları ile ilgili tüm detayları sizler için derledik...

LYS sonuçları için büyük gün geldi çattı. Binlerce öğrencinin ter döktüğü ve sonuçlarını merakla beklediği LYS sonuçları bugün resmen açıklanıyor. Peki LYS sonuçları saat kaçta açıklanacak? LYS tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte LYS ile ilgili tüm gelişmeler…

LYS SONUÇLARI SORGULAMA

LYS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye’nin ve KKTC’nin dört bir yanından 832 bin 994 adayın başvuru yaptığı LYS sonuçları bugün açıklanacak. ÖSYM takvimine göre 10-11 ve 17-18 tarihlerinde açıklanan LYS sonuçları, geçtiğimiz yıl saat 17.00 sularında açıklandı. Bu sene ise sonuçların saat kaçta açıklanacağı henüz belirsizliğini koruyor.

LYS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

LYS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gözler LYS tercihlerine çevrilecek. Binlerce öğrenci YGS/LYS puanları değerlendirilerek tercihlerini yapacak.

18 Temmuz 2017 tarihinde başlayacak olan LYS tercihleri, 26 Temmuz 2017 tarihinde sona erecek. Adaylar puanları doğrultusunda istedikleri üniversite programları için tercih yapabilecekler.