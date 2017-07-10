LYS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2017 (LYS tercihleri ne zaman başlıyor?)

LYS sonuçları ile ilgili gözler ÖSYM'ye çevrildi. LYS sınavlarında ter döken binlerce öğrenci LYS sonuçlarının ne zaman ve saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bu kez LYS tercihleri ne zaman yapılacak sorusuna çevrilecek. İşte LYS sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

LYS sınav sonuçları için geri sayım başladı. En son LYS-3 oturumu yapıldıktan sonra gözler LYS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna çevrildi. Peki LYS sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? LYS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte LYS sonuçları ile ilgili tüm detaylar…

LYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2017 LYS sonuçları 11 Temmuz 2017'de açıklanacak. Sınava giren binlerce öğrenci LYS sonuçlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden öğrenebilecek. Sonuçlar açıklandıktan hemen sonra LYS sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

ÖSYM'den LYS için yapılan açıklama şöyle:

“2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 22 Haziran-4 Temmuz 2017 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.”

KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

2017-YGS'ye giren adaylardan en az bir puan türünde 150 veya daha fazla YGS puanı alan adaylar, Y-YGS ve varsa Y-LYS puanlarını da göz önünde tutarak kılavuzdaki açıklamalara göre tercihlerini internetten bireysel olarak yapabilecekler.

LYS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandı. Bu nedenle, adayların tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na, 26 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin “http://www.osym.gov.tr” internet sitesinden ulaşılabilecek.

TABLO 3 ÖNLİSANS TABLO 4 LİSANS İÇİN

Kılavuzda Tablo 3'te yer alan önlisans programlarını, 2017-YGS'de ilgili puan türünde 150 ve üzeri puan alanlar; Tablo 4'teki lisans programlarını ise 2017-YGS/LYS'lerde ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecek. Her adayın, girmek istediği programları Tablo 3 veya Tablo 4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekiyor. Tercih sırası önemli. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacak. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değil. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecek. 2017-ÖSYS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak.

ÜNİVERSİTE SEÇERKEN EN ÖNEMLİ KRİTERLER

1-Üniversitenin söylediği değil yaptıklarına bakmalı

2- Akademisyenler

3-Dil eğitiminin niteliği

4-Kampüs olanakları

5-Teknolojik altyapı

6-Üniversitenin iş dünyasına yakınlığı

7-Burs olanakları

TERCİH İSTEK SIRASINA GÖRE YAPILMALI

Tercihler öncelikle istek sırasına göre yapılmalı. Ondan sonra sahip olduğumuz sıralamayla o yıl o programa yerleşen son öğrencinin sıralaması karşılaştırılarak mantıklı bir dizgede olup olmadığı kontrol edilmeli. Puanları hiç dikkate almasınlar, puanlar değişken hele bu yıl çok fazla değişecektir. Tercih kılavuzunda gördüğümüz puan ve sıralamalar geçen yıl o programa yerleşen son adayın puanını ve sırasını bize gösterir. Referans almamız için yayınlanır. Adaylar puandan çok sıralamalara baksınlar ancak en başından itibaren söylediğimiz diğer tüm aşamalardan sonra sadece tutarlılıklarını denetlemek için bunu yapsınlar.

POPÜLER OLANI SEÇMEYİN

Popüleri değil yeteneklerinin olduğu alanları seçsinler. Üniversite tercihlerinde yapılan en önemli yanlış, popüler olanı seçmek. Çok büyük bir çoğunluk yeteneklerine uygun olup olmadığına bakmaksızın, bölümle ilgili hiç fikir sahibi olmadan popüler olduğu için tercih ediyor. İkinci büyük yanlış ‘Puanım ziyan olmasın’ diye istemediği bir programı yazmak. Sonra hiç ilgisi olmayan bir programı sadece üniversite adı için seçenler var. Önce program sonra üniversite seçilmeli.