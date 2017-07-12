LYS tercihleri ne zaman yapılacak? 2017 (LYS sonuçları açıklandı)

LYS sonuçları resmen belli oldu. Öğrenciler şimdi tercih yapmak için hazırlanıyor. LYS tercihleri ne zaman yapılacak sorusunun cevabını arayan öğrenciler, hayallerindeki üniversitelere girmek istiyor. Peki LYS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte LYS ile ilgili tüm gelişmeler...

Merakla beklenen LYS sonuçları nihayet açıklandı. Binlerce öğrenci şimdi gözünü LYS tercihlerine çevirdi. Peki LYS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte bu soru ve LYS ile ilgili tüm merak edilenler…

LYS SONUÇLARI KONTROL SİSTEMİ

LYS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandı. Bu nedenle, adayların tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na, 26 Temmuz’a kadar ÖSYM’nin “http://www.osym.gov.tr” internet sitesinden ulaşılabilecek.

OKUL PUANI NASIL HESAPLANACAK?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar LYS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, sms ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. YGS sonuçları, LYS sonrasında İnternet'ten duyurulacak olan sınav sonuç bilgilerinde de yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.