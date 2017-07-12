Marcelo kimdir: Marcelo satıldı mı, bonservisi ne kadar?

Beşiktaş'ta Marcelo üzüntüsü yaşanıyor. Siyah beyazlı yönetim ve teknik direktör çok isteksiz olmasına rağmen Financial Fair Play yüzünden Brezilyalı yıldızı satmak zorunda kaldı. Peki Marcelo hangi takıma transfer oldu, Beşiktaş ne kadar bonservis alacak? İşte Marcelo transferi ile ilgili tüm detaylar...

Geçtiğimiz hafta Real Madrid’in Portekizli yıldızı Pepe’yi transfer ederek müthiş bir transfere imza atan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Hannover takımından transfer ettiği Marcelo ile yollarını ayırıyor. İşte Marcelo transferi ile ilgili tüm detaylar…

MARCELO FRANSA YOLCUSU

Beşiktaş’ta Marcelo üzüntüsü yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Pepe transferi sonrası defansta büyük bir aşama kaydeden Beşiktaş, Marcelo’yu satmaya karar verdi. Bir süredir Brezilyalı oyuncu için Beşiktaş’la temas halinde olan Fransız devi Olimpik Lyon, yıldız oyuncu ve Beşiktaş yönetimi ile resmen anlaştı.

BEŞİKTAŞ NE KADAR BONSERVİS ALACAK?

Yıldız oyuncu Marcelo’yu Lyon’a satan Beşiktaş’ın bu transferden ne kadar bonservis kazanacağı da belli oldu. Fransız temsilcisi bu transfer için Beşiktaş’a 8,5 milyon euro ödeyecek. Brezilyalı yıldız sağlık kontrolünden geçmek üzere bugün Lyon’un yolunu tutacak.

MARCELO GUEDES KİMDİR?

1987 yılında Brezilya'nın Sao Vicente kentinde dünyaya gelen Marcelo, stoper mevkisinde görev yapıyor. Tam adı Marcelo Antonio Guedes Filho olan 28 yaşındaki futbolcu uzun boylu fiziğiyle dikkat çekiyor. Marcelo, Santos B takımından A takıma yükselerek profesyonel futbol kariyerine başladı. 2008 yazında Avrupa'nın yolunu tutan Marcelo Guedes, Polonya takmı Wisla Krakow ile sözleşme imzaladı. Wisla Krakow performansıyla dikkatleri üzerine çeken Marcelo, 3,80 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında PSV Eindhoven takımıyla anlaştı. 3 yıl boyunca Hollanda'da top koşturan Marcelo Guedes'in sonraki durağı ise Almanya ekiplerinden Hannover 96 oldu. 2.5 sezon Hannover 96 forması giyen Marcelo, sezon sonuna kadar Beşiktaş'ın başarısı için ter dökecek.