Marko Guduric Fenerbahçe Doğuş’ta Marko Guduric kimdir?

Fenerbahçe Doğuş, Sırp yıldız Bogdan Bogdanovic'ın alternatifini Kızılyıldız'da buldu. NBA takımlarından Sacremento Kings'e transfer olan Bogdanovic'in yerini Kızılyıldız forması giyen Sırp yıldız Marko Guduric ile dolduracak. Peki Marko Guduric kimdir? hangi takımlarda oynadı kaç yaşında?

Fenerbahçe Doğuş, NBA takımlarından Sacramento Kings ile sözleşme imzalayan Bogdan Bogdanovic’ın boşluğunu Kızılyıldız forması giyen Sırp yıldız Marko Guduric ile doldurdu.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe Doğuş, Kızılyıldız'dan Marko Guduric'le anlaştı. Kızılyıldız Kulübü Başkanı Nebojsa Covic de transferi doğrulayarak, Sırp basketbolcunun Fenerbahçe Doğuş ile anlaştığını açıkladı.

22 yaşındaki 1.96’lık Guduric geçen sezon THY Euroleague’de 7.8 sayı 2.1 ribaund 2.1 asist forma giymişti.

MARKO GUDURİC KİMDİR?

Doğum tarihi: 8 Mart 1995 (22 yaşında), Priboj, Sırbistan

Boy: 1,99 m

Kilo: 91 kg

Kardeşleri: Matija Gudurić

Pozisyon: Kısa forvet, Şutör gard

Oynadığı Takımlar: Kızılyıldız