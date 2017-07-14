Marko Guduric Fenerbahçe Doğuş’ta Marko Guduric kimdir?

Fenerbahçe Doğuş, NBA takımlarından Sacramento Kings ile sözleşme imzalayan Bogdan Bogdanovic’ın boşluğunu Kızılyıldız forması giyen Sırp yıldız Marko Guduric ile doldurdu.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe Doğuş, Kızılyıldız'dan Marko Guduric'le anlaştı. Kızılyıldız Kulübü Başkanı Nebojsa Covic de transferi doğrulayarak, Sırp basketbolcunun Fenerbahçe Doğuş ile anlaştığını açıkladı.
22 yaşındaki 1.96’lık Guduric geçen sezon THY Euroleague’de 7.8 sayı 2.1 ribaund 2.1 asist forma giymişti.
MARKO GUDURİC KİMDİR?
Doğum tarihi: 8 Mart 1995 (22 yaşında), Priboj, Sırbistan
Boy: 1,99 m
Kilo: 91 kg
Kardeşleri: Matija Gudurić
Pozisyon: Kısa forvet, Şutör gard
Oynadığı Takımlar: Kızılyıldız