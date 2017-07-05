MEB 2017 Ehliyet Sınav tarihleri açıklandı. MEB 2017 Ehliyet Sınavı ne zaman?

MEB tarafından yapılan açıklamada 2017 yılında gerçekleşecek olan ehliyet sınavının tarihleri belli oldu. 11 Şubat ve 20 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen ehliyet sınavlarının ardından bir sonraki sınav tarihi Temmuz ayının sonunda yapılacak.

Ehliyet sınavı temmuz ayı sonunda yapılacak. Sınava hazırlanacak adayların kafasında oluşan sorular da bu açıklama sonrası cevap buldu. MEB yayınladığı akademik takvimde ehliyet sınav tarihlerini paylaştı. Ehliyet sınavları 29 Temmuz’da başlıyor.

2017 YILINDA YAPILACAK SINAV TARİHLERİ

2017/MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017( saat 14.00)

2017/MTSKS-4 07 EKİM 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-5 23 ARALIK 2017(saat 14.00)

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.

EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan kursiyerler, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır. Kayıt şartları aşağıdaki gibi..

a. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak.

b. B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.

c. C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak. ( Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman Jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.)

ç. A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almışolmak.

d. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “sürücü olur” sağlık raporualmış olmak.

e. “Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek.

f. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

g. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafını Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

ğ. Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

Ehliyet sınavı 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü gerçekleşmiş sonuçları ise merakla bekleniyordu. MEB yaptığı duyuru ile Ehliyet sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilen Ehliyet sınavının sonuçları resmi siteden yapılan duyuru ile açıklandı. Günlerdir heyecanla beklenen ehliye sınav sonucunun ardından sürücü adayları MEB'in sitesine hücum etti. Sınavdan 70 ve üzeri alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazandı.

Ehliyet sınav sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

SINAV İTİRAZLARI

a. Sınav sorularına, cevap anahtarına,sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına yapılacak olan itirazlar, soru ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde ÖDSGM resmî internet sayfasından yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.

b. Kursiyerler, sınav sorularına, cevap anahtarına, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını yapabilmeleri için, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasından herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatıracaklardır.

c. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

ç. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav sonuçları açıklandığında 70 puan ve üzeri puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaktır. Direksiyon sınavları önceki sınav tarihlerine bakıldığında, sonuçların açıklanmasından 15 ya da 22 gün sonra gerçekleştirildiği görülmektedir. Direksiyon sınavı esnasında sizin ile birlikte araca binecek olan yetkililer, aracı çalıştırmanızdan hız kurallarına uyup uymamanıza, eğimli yolda aracı hareket ettirebilmenizden geçiş kurallarına uyup uymamanıza göre pek çok değerlendirme kriterlerine göre size puan verecektir. Direksiyon sınavından başarılı olmak için gerekli olan minimum 70 puanı alamayan adaylar için direksiyon sınavına toplamda 4 defa girme hakkı bulunmaktadır.