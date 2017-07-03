Merve Kavakçı kimdir? Yeniden T.C. vatandaşlığına kabul edildi

1999 seçimlerinde Fazilet Partisi'nden milletvekili seçilerek T.B.M.M'ye giren ve yemin törenine o dönem yasak olan başörtüsüyle katıldığı için hakkında soruşturma açılanarak T.C vatandaşlığından çıkarılan Merve Kavakçı yeniden T.C. kimliğine kavuştu. Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fazilet Partisi’nden 18 Nisan 1999 seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak seçildi. 2 Mayıs 1999’da TBMM’de and içme törenine başörtülü gelince meclisten çıkartıldı. Bakanlar kurulu kararıyla ABD vatandaşı olduğunu bildirmediği için vatandaşlıktan çıkartıldı. 1999 yılında ABD’ye yerleşti. Halen Washington'da George Washington Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

HAYATI

Kavakçı, 19 Ağustos 1968’de Sakarya doğumlu İslam hukuku profesörü Yusuf Ziya Kavakçı ile Ispartalı, Alman dili ve edebiyatı uzmanı Gülseren Gülhan Kavakçı’nın kızı olarak Ankara’da doğdu. Merve Kavakçı’nın çocukluğu Erzurum’da geçti. TED Ankara Koleji’ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi tıp fakültesine girdi. Burada iki yıl okuduktan sonra baş örtüsü yasağı nedeniyle okuldan ayrıldı. Daha sonra ABD’ye giderek Texas Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği eğitimi aldı. Üniversite birinci sınıftayken Ürdün asıllı ABD vatandaşı Ali Ahmad Abushanab ile evlendi. Babası, 1970’li yıllarda Atatürk Üniversitesi İlahiyat fakültesi dekanıydı. Anne ve babası 1974 yılından sonra üniversitelerde ilk türban eylemi yapanlar arasında anılmaktadır. Türbanından dolayı üniversitede tepki çeken annesi Atatürk Üniversitesi’ndeki görevinden istifa etti. Temmuz 2010’da Adalet Partisi milletvekillerinden Nadir Latif İslam’ın oğlu doktor Cihangir İslam ile üçüncü evliliğini yaptı. Kavakci’nin Harvard Universitesi’nden kamu yonetimi yuksek lisansi ve Howard Universitesi’nden siyasal bilim doktorasi var.

SİYASİ HAYATI

ABD’den Türkiye’ye döndükten sonra, 1994 yılında Refah Partisi’ne katıldı ve kadın kollarında çalıştı. Refah Partisi’nin kapatılmasından sonra 1999 yılında Fazilet Partisi İstanbul milletvekili olarak seçimlere katıldı, İstanbul milletvekili olarak seçildi. 2 Mayıs 1999’da ,Yüksek Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alan, Kavakçı 21. Dönem 1. Yasama yılı birinci birleşime katıldığı sırada DSP’li milletvekilleri tarafından protesto edildi. And içme törenini yapamadan meclis salonundan çıkartıldı. Türkiye’nin Houston Başkonsolosluğu’nun ABD Dallas Göç ve Vatandaşlık Bürosundan temin ettiği belgelere göre 2 Mayıs 1992 tarihinde Green Card’a hak kazandığı, 5 Mart 1999 tarihinde ise yemin ederek ABD vatandaşlığına geçtiği İsmail Cem tarafından açıklandı. Kavakçı, vatandaşlıktan çıkartılma kararı alındıktan sonra, haklarını tekrar elde etmek için danıştaya başvuruda bulundu. Ağustos 1999’da DGM cumhuriyet başsavcısı Nuh Mete Yüksel, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için fezlekeyi TBMM Adalet bakanlığına gönderdi. Başbakanlıkça ve adalet bakanlığınca dokunulmazlığının kaldırılması kabul edildi. Ancak vatandaş olmayan birinin dokunulmazlığının da olmayacağı tartışmaları yapıldı. 13 Ekim 1999’da yurt dışına çıkış yasağı konuldu ve Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Ekim 1999 gecesi, Kavakçı’nın evinde arama yaptı. Yüksel, bu arama ve yapılış biçiminin usulsüz yapıldığı gerekçesiyle eleştirildi ve uyarı cezası aldı.

KİTAPLARI

Başörtüsüz Demokrasi: Tarih İçinde Tarih

Örtünün Altında Kalanlar

Siyasetin Oyunu

Dünyanın Güzel İnsanları

Batı’da Müslüman Olmak

ÖDÜLLERİ

Yılın Annesi Ödülü: Ankara Başkent Kadın Platformu Ulusal Gençlik Organizasyonu (1999, Türkiye)

İnsanlığa Hizmet Ödülü: Haus der kulturellen Aktivitat und Toleranz (2000, Avusturya)

İnsan Haklarının Gelişmesi ve Müslüman Kadının Güçlenmesi Çabalarının Tanınmasında Örnek Hizmet Ödülü Uluslararası Kadın ve Çocuk Derneği (2000, ABD)

En Başarılı Kadınların Tanınması NAACP/GWU (2004, ABD)

Sosyal Adalet Takdirname Belgesi New York Universitesi (2006, ABD)

Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı (Georgetown University) (2009, ABD)

Vefa Ödülü: İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) (2011, Türkiye)