Metin Hara’nın hayatına dair detaylar: Çok konuşulan çift koy koy geziyor!

Metin Hara ve Adriana Lima aşkı magazin dünyasında yılın en büyük gelişmelerinden biri olarak görülüyor. Büyük yankı uyandıran ilişki magazin dünyasını da karıştırdı. Adriana Lima ve Metin Hara ilişkisiniyle ilgili son dakika gelişmeleri ve Metin Hara'nın hayat hikayesine dair detaylar haberimizde...

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Metin Hara-Adriana Lima aşkı gündemden düşmüyor. Google’da da en çok arananlar arasına giren ilişki hakkında birçok soru merak ediliyor. “Adriana Lima Metin Hara ilişkisi reklam için mi? Metin Hara kimdir?” soruları merak edilirken, ortaya atılan iddialara kulak asmayan çift günlerini keyifli şekilde geçiriyor. Metin Hara ile birlikte tatil yapan dünyaca ünlü güzel isim Adriana Lima, tatillerinin beşinci gününde Dereköy Mahallesi’nde kaldıkları çiftlik evinden ayrılarak motoryatla tekne turuna çıktı. Sevgilisi yazar Metin Hara ile Yalıkavak Marina'dan ‘Şeyma' adlı tekne ile denize açılan çift Cennet koyuna demir attı. Deniz keyfi yapan ikili bol bol sarılıp öpüştü.

METİN HARA – ADRIANA LİMA AŞKI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Magazin dünyası Metin Hara ve Adriana Lima aşkına kenetlenmişken, bu ikilinin verdikleri röportajlar ve yaptıkları açıklamalar da büyük bir dikkat çekiyor. Özellikle Metin Hara'nın verdiği son röportajda kendisi hakkında yorum yapanlara verdiği cevaplar gündeme oturdu. İlişkisi hakkında esprili bir gönderme yapan Demet Akalın'a verdiği yanıtla konuşulan Metin Hara'ya bir tepki de Sinan Akçıl'dan geldi. Yaşadığı aşkları verdiği açıklamalarla basitleştirdiğini düşündüğü ve yanıtlarını beğenmediği Metin Hara'ya Sinan Akçıl şu sözlerle yüklendi:



YENGE ÇOK ZENGİN!

Brezilyalı süper model Adriana Lima şu sıralar Türk yazar Metin Hara ile olan ilişkisinden dolayı hiç olmadığı kadar gündemde. Hara ile birlikte olduğu haberleri ortaya çıkmadan önce kitaplarını okuduğu göze çarpan Lima'nın yaptığı işlerden hatırı sayılır da bir serveti bulunuyor. Celebrity Net Worth verilerine göre Lima'nın 75 milyon dolar parası var.

METİN HARA KİMDİR?

14 Haziran 1982 tarihinde, İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunda tamamladıktan sonra, orta ve lise öğrenimi için Üsküdar Amerikan Kolejine gitmiştir. Üsküdar Amerikan Koleji’ni bitirdikten sonra Çapa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde eğitim hayatını tamamladı. Üniversite hayatı boyunca geçimini sağlamak için reklam oyunculuğuna başlamış, birçok ulusal ve global markanın Türkiye ve yurtdışındaki tanıtım mecralarında yer almıştır.

Kendini geliştirdikten sonra son 5 senedir profesyonel anlamda enerji ile tedavi çalışmaları yapmaya başladı. İnsan sağlığına olan “bütüncül” yaklaşımı, insanın hayal gücüne sığmayan yetenekleri, insan zihnine sığmayan engin bilgisi ve insan bedenine olan sonsuz güveni sayesinde aldığı “tıbben imkansız” sonuçlar ile kısa sürede tıp camiasında yankı uyandırdı. Bugüne kadar tedavisine yardımcı olduğu yüzlerce insanın hayatını değiştiren ve bu bakış açısını, tekniklerini 10000’den fazla insanla paylaşan Metin birçok basın-yayın kuruluşu aracılığıyla milyonlara seslendi.

2000 yılından itibaren insanların yaşamlarını dönüştürebilmesi için ağır hastalıkları olan insanlara seminerler ve bireysel seanslar yapmaya başlamıştır. 2007 yılında ”Dinle Neyden” adlı filmin başrol oyuncularından biri olarak 2008’de Uluslararası Ankara Film Festivalinde en iyi genç yetenek ödülüne layık görülmüştür.

2008 yılında “Trusthuman- İnsanagüven” projesini hayata geçiren Metin “Başka Bir Dünya Mümkün” felsefesiyle bireysel seanslar ve toplu seminerlerle insanların hayatına dokunmaya devam etmiştir.

2014 yılında ”Aşkın İstilası” 3’lemesinin 1. kitabı olan “Yol” kitabı, sadece ilk 3 ayda 100.000’in üzerinde satmış, yaklaşık 8 ay boyunca bestseller listelerinde kalmıştır. Her dokunduğu hayat için ağaç diken, yunus evlat edinen, hapishanelere, yetimhanelere,huzurevlerine yaptığı ziyaret ve yardımlarla dikkat çekmiştir. Birçok çevre ve sosyal sorumluluk derneğine üye olan Metin, Kansersiz Yaşam Derneği yönetim kurulu üyesidir.