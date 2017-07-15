Metrobüs çalışıyor mu? Otobüsler bugün ücretsiz mi? Köprü kapalı mı? (İSTANBUL YOL DURUMU)

15 Temmuz etkinlikleri sebebiyle bugün bazı yollar kapalı. Toplu ulaşımda bugün bazı değişiklikler yaşanacak. Ulaşımın aksamaması için belirlenen alternatif güzergahlar neler? Otobüsler bugün ücretsiz mi? Köprü trafiğe açık mı? İşte İstanbul'da anlık yol durumu ve ulaşıma dair detaylar...

Vatandaşlar İstanbul’da hangi yollar kapalı, Metrobüs çalışacak mı, Marmaray çalışacak mı, vapur seferleri ne durumda sorularına cevap aramaya başladı. Ulaşım nasıl sağlanacak? Metrobüs seferleri nereye kadar yapılıyor? İşte detaylar. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yapılacak etkinlik için bazı hatlarda düzenleme yaptı. İETT’den yapılan son dakika açıklamasına göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Anadolu ve Avrupa’ya geçişler, bugün 12.00’den, yarın gece yarısına kadar geçişe kapatılacak. 34AS Avcılar-Söğütlüçeşme ve 34Z Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme metrobüs hatları; pazar günü etkinlik bitimine kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı, Çamlıca bağlantı yolundan Göztepe Köprüsü’ne gelerek E5 karayolu üzerinden Uzunçayır kavşağından dönecek ve Söğütlüçeşme istasyonuna gidecek. Metrobüs araçları Söğütlüçeşme- Zincirlikuyu arası geliş ve gidişlerde aynı güzergahı kullanacak.

TOPLU TAŞIMA 17 TEMMUZ SABAHINA KADAR ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 15 Temmuz saat 06.00’dan 17 Temmuz saat 06.00’ya kadar toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

İSTANBUL ANLIK YOL DURUMU

METROBÜS NERELERDEN GİDECEK?

Açıklamada, ring sefer yapılacak güzergahlar şöyle sıralandı: “Üsküdar Marmaray – Fıstıkağacı – Bağlarbaşı – Capitol ring seferler, Üsküdar – Kuzguncuk – Astsubay Okulu ring seferler, Ayrılıkçeşme Marmaray – Karacaahmet – Zeynep Kamil – Capitol ring seferler, Uzunçayır – E5 – Altunizade ring seferler, Libadiye Alvarlızade Camisi kavşağından Tünel – Altunizade ring seferler.”

Kentte 15 ve 16 Temmuz günü sabaha kadar ek sefer yapılacak hatlar ise şöyle: “130A Deniz Harp Okulu – Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli – Üsküdar, 15ÇK Güzeltepe – Kısıklı – Kadıköy, 15F Beykoz – Kadıköy, KM11 Aydınlı TOKİ – Ahmet Yesevi – Kartal Metro – Cevizli, KM29 Yenişehir – Marmara Üniversitesi Hastanesi – Kartal Metro, 25G Sarıyer – Taksim, 40 Rumeli Feneri – Garipçe -Taksim, 336E Sultançiftliği – Eminönü, 28YB Edirnekapı – Fatih – Beşiktaş, 37YT Alibeyköy – Beyazıt, 87 Topkapı – Edirnekapı – Taksim, 65G Kağıthane – Gültepe – Şişli, 142 Boğazköy – Avcılar Metrobüs.”