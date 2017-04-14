Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili’ni nasıl değerlendirebiliriz?

Miraç Kandili ne zaman merak ediliyor. Üç ayların içinde idrak edeceğimiz ikinci mübarek gece Miraç Kandili'dir. Peki 2017 Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? Peygamberimizin Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkarılması olayı olan Miraç vakasını anmak için kutlanan Miraç Kandili'nde hangi ibadetleri yapabiliriz, nasıl değerlendirilebiliriz? İşte Miraç Kandili hakkında bilgiler ve 2017 üç ayların dini günler takvimi...

Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz’in Allah’ın huzuruna yükseltilmesine binaen her sene Recep ayının 27. gecesi kutlanan mübarek gecedir. 2017 Miraç Kandili 22 Nisan Cumartesi gecesini 23 Mayıs Pazar gününe bağlayan akşam idrak edilecek. Peki Miraç olayı tam olarak nedir? Mirac ne manaya geliyor? Miraç Kandili’ini nasıl değerlendirebiliriz? Miraç Kandili’nde yapılabilecek ibadetler, dualar nelerdir? İşte Miraç Kandili ve Miraç olayı hakkında bilmek istedikleriniz ve Mirac Kandili’nde neler yapabileceğimiz…

Miraç Kandili Nedir?

Arapça’da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’ in göge yükselerek Allah’ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram’dan Beytü’l-Makdis’e (Kudüs) götürülür. Kur’an’ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında “İsra” adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)’in Beytü’l-Makdis’ten Allah’a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur’an’da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

Miraç Kandili, hadislerde verilen bilgiye göre Peygamberimiz (s.a.s), Kâbe’de Hatim’de ya da amcasının kızı Ümmühani binti Ebi Talib’in evinde yatarken Cebrail gelip göğsünü yarar ve kalbini Zemzem ile yıkadıktan sonra içine iman ve hikmet doldurdu. Burak adlı bineğe bindirilerek Beytü’l-Makdis’e getirildi. Burada Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve diger bazı peygamberler tarafından karşılandı. Peygamberimiz (s.a.s) imam olarak diğer peygamberlere namaz kıldırdı. Peygamberimiz (s.a.s), Beytü’l-Makdis’te kurulan bir Mirac’la ve yanında Cebrail olduğu halde göğe yükselmeye başladı. Göğün birinci katında Hz. Adem, ikinci katında Hz. İsa ve Yahya, üçüncü katında Hz. Yusuf, dördüncü katında Hz. Idris, beşinci katında Hz. Harun, altıncı katında Hz. Musa ve yedinci katında Hz. İbrahim ile görüştü. Cebrail ile birlikte yükseliş Sidretü’l-Münteha’ya kadar sürdü. Cebrail, “Buradan bir parmak ucu ileri geçecek olursam yanarım” diyerek Sidretü’l Münteha’da kaldı. Peygamberimiz (s.a.s) buradan itibaren Refref adlı başka bir binekle yükselişini sürdürdü. Bu yükseliş sırasında Cennet ve nimetlerini, Cehennem ve azabını müşahede etti. Sonunda Allah’ın huzuruna kabul edildi. Kendisine ümmetinden Allah’a şirk koşmayanların Cennet’e gireceği müjdelendi, Bakara suresinin son ayetleri verildi ve beş vakit namaz farz kılındı. Yeniden Refref ile Sidretü’l-Münteha’ya, oradan Burak’la Kudüs’e, oradan da Mekke’ye döndürüldü. “Ayetlerimizden bir kısmını göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görendir.” (Isra 17/1)



Miraç Kandilini Nasil Degerlendirmeliyiz?

*Kur’an-ı Kerim okuyarak, *Peygamberimiz ( a.s.m)’in mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okuyarak,

*Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet ederek,

*Allah rızası için namaz kılarak,

*Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yaparak,

*Günahlarımızın bagışlanması için Allah’tan af dileyerek,

*Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okuyarak,

*Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek,

*Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirerek,

*Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek,

*Dargın ve küskünleri barıştırarak, degerlendirebiliriz.

2017 YILINDA MÜBAREK GÜN VE GECELER

Üç Ayların Başlangıcı: 29 Mart Çarşamba

Regaib Kandili: 30 Mart Perşembe

Miraç Kandili: 23 Nisan Pazar

Berat Kandili:10 Mayıs Çarşamba

Ramazan Ayı Başlangıcı:27 Mayıs Cumartesi

Kadir Gecesi:21 Haziran Çarşamba

Arefe: 24 Haziran Cumartesi

Ramazan Bayramı: 25, 26, 27 Haziran

Kurban Bayramı Arefesi: 31 Ağustos Perşembe

Kurban Bayramı: 1, 2, 3 ve Eylül

Hicri Yılbaşı: 21 Eylül Perşembe

Aşure Günü: 30 Eylül Cumartesi

Mevlid Kandili: 29 Kasım Çarşamba