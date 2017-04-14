Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili’ni nasıl değerlendirebiliriz?

Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz’in Allah’ın huzuruna yükseltilmesine binaen her sene Recep ayının 27. gecesi kutlanan mübarek gecedir. 2017 Miraç Kandili 22 Nisan Cumartesi gecesini 23 Mayıs Pazar gününe bağlayan akşam idrak edilecek. Peki Miraç olayı tam olarak nedir? Mirac ne manaya geliyor? Miraç Kandili’ini nasıl değerlendirebiliriz? Miraç Kandili’nde yapılabilecek ibadetler, dualar nelerdir? İşte Miraç Kandili ve Miraç olayı hakkında bilmek istedikleriniz ve Mirac Kandili’nde neler yapabileceğimiz…
Arapça’da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’ in göge yükselerek Allah’ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram’dan Beytü’l-Makdis’e (Kudüs) götürülür. Kur’an’ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında “İsra” adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)’in Beytü’l-Makdis’ten Allah’a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur’an’da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.
Miraç Kandili, hadislerde verilen bilgiye göre Peygamberimiz (s.a.s), Kâbe’de Hatim’de ya da amcasının kızı Ümmühani binti Ebi Talib’in evinde yatarken Cebrail gelip göğsünü yarar ve kalbini Zemzem ile yıkadıktan sonra içine iman ve hikmet doldurdu. Burak adlı bineğe bindirilerek Beytü’l-Makdis’e getirildi. Burada Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve diger bazı peygamberler tarafından karşılandı. Peygamberimiz (s.a.s) imam olarak diğer peygamberlere namaz kıldırdı. Peygamberimiz (s.a.s), Beytü’l-Makdis’te kurulan bir Mirac’la ve yanında Cebrail olduğu halde göğe yükselmeye başladı. Göğün birinci katında Hz. Adem, ikinci katında Hz. İsa ve Yahya, üçüncü katında Hz. Yusuf, dördüncü katında Hz. Idris, beşinci katında Hz. Harun, altıncı katında Hz. Musa ve yedinci katında Hz. İbrahim ile görüştü. Cebrail ile birlikte yükseliş Sidretü’l-Münteha’ya kadar sürdü. Cebrail, “Buradan bir parmak ucu ileri geçecek olursam yanarım” diyerek Sidretü’l Münteha’da kaldı. Peygamberimiz (s.a.s) buradan itibaren Refref adlı başka bir binekle yükselişini sürdürdü. Bu yükseliş sırasında Cennet ve nimetlerini, Cehennem ve azabını müşahede etti. Sonunda Allah’ın huzuruna kabul edildi. Kendisine ümmetinden Allah’a şirk koşmayanların Cennet’e gireceği müjdelendi, Bakara suresinin son ayetleri verildi ve beş vakit namaz farz kılındı. Yeniden Refref ile Sidretü’l-Münteha’ya, oradan Burak’la Kudüs’e, oradan da Mekke’ye döndürüldü. “Ayetlerimizden bir kısmını göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görendir.” (Isra 17/1)
Miraç Kandilini Nasil Degerlendirmeliyiz?
*Kur’an-ı Kerim okuyarak, *Peygamberimiz ( a.s.m)’in mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okuyarak,
*Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet ederek,
*Allah rızası için namaz kılarak,
*Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yaparak,
*Günahlarımızın bagışlanması için Allah’tan af dileyerek,
*Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okuyarak,
*Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek,
*Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirerek,
*Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek,
*Dargın ve küskünleri barıştırarak, degerlendirebiliriz.
2017 YILINDA MÜBAREK GÜN VE GECELER
Üç Ayların Başlangıcı: 29 Mart Çarşamba
Regaib Kandili: 30 Mart Perşembe
Miraç Kandili: 23 Nisan Pazar
Berat Kandili:10 Mayıs Çarşamba
Ramazan Ayı Başlangıcı:27 Mayıs Cumartesi
Kadir Gecesi:21 Haziran Çarşamba
Arefe: 24 Haziran Cumartesi
Ramazan Bayramı: 25, 26, 27 Haziran
Kurban Bayramı Arefesi: 31 Ağustos Perşembe
Kurban Bayramı: 1, 2, 3 ve Eylül
Hicri Yılbaşı: 21 Eylül Perşembe
Aşure Günü: 30 Eylül Cumartesi
Mevlid Kandili: 29 Kasım Çarşamba