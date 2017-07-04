Miray Daner kimdir: silikon mu takdırdı?

Vatanım Sensin dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan 18 yaşındaki oyuncu Miray Daner'in instagram adresine koyduğu son fotoğraf sosyal medyayı salladı. İşte o fotoğraf ve Miray Daner'e gelen tepkiler.

Medcezir ve Vatanım Sensin dizileriyle büyük bir çıkış yakalayan ve ciddi bir üne kavuşan Miray Daner’in silikon takdırdığı iddiası magazin dünyasını salladı. Sosyal medyada da oldukça konuşulan bu iddia sonrası gözler Miray Daner’e çevrildi. Peki Miray Daner kimdir, kaç yaşında, kaç boyunda? İşte Miray Daner ile ilgili tüm bilgiler…

Vatanım Sensin dizisinin sezon finali yapmasını fırsat bilen Miray Daner tatilden mayolu bir fotoğrafını instagram hesabından paylaştı. Sosyal medyada oyuncunun silikon yaptırdığı dedikodusunu ateşleyen de bu fotoğraf oldu.

Bikinili fotoğraf Daner'in hayranları arasında büyük tartışmaya neden oldu. Miray Daner'in genç yaşına rağmen silikon taktırdığını iddia edenler ile bunun doğru olmadığını savunan takipçileri arasında büyük bir tartışma yaşandı.